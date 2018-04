Premio Best Practice Patrimoni Pubblici 2018 scadenza 7 maggio

PATRIMONI PA net – il laboratorio TEROTEC & FPA – promuove e organizza la 12a edizione del “Premio Best Practice Patrimoni Pubblici“.

Il Premio è collegato al “12° Forum Nazionale sui Patrimoni Immobiliari Urbani Territoriali Pubblici” che si terrà nell’ambito di FORUM PA 2018 “Mostra-Convegno dell’Innovazione nella PA e nei Sistemi Territoriali” giunta alla sua XXIX edizione (Roma, Convention Center “La Nuvola”, 24 maggio 2018).

Il Premio intende segnalare le esperienze ed i progetti più innovativi promossi e sviluppati in partnership tra Enti Pubblici ed Imprese Private per la gestione e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari, urbani e territoriali di proprietà pubblica o di interesse pubblico.

L’obiettivo di fondo del Premio è favorire la promozione e la diffusione di una nuova cultura e prassi manageriale settoriale tra gli operatori pubblici (Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Interesse Pubblico) e gli operatori privati (Imprese di servizi integrati di Property, Facility & Energy Management, di Global Service, di costruzioni, di finanza e gestione immobiliare, ecc.), al fine di stimolare lo studio, la sperimentazione e l’adozione di nuovi e più adeguati processi, modelli, strumenti e servizi di “governance” dei patrimoni, intesi come “risorse pubbliche strategiche”.

La scadenza fissata dal Bando del Premio per la presentazione delle esperienze degli Enti Pubblici è il 7 maggio.