Colser dona alla Caritas oltre mille prodotti per l’igiene

Colser ha scelto di donare oltre 1.000 prodotti per la pulizia alle famiglie in difficoltà residenti sul suo territorio consegnandoli alla Caritas locale. Si tratta di un kit professionale per la pulizia della casa, composto da detergenti, disinfettanti, sgrassatori e panni in microfibra, come segnale di vicinanza a quelli che stanno soffrendo di più a causa della pandemia da Covid.

«Da tempo abbiamo questo rapporto di collaborazione con Caritas e ci sembrava più che doveroso partecipare alla donazione con questo piccolo gesto, che, però, è importante perché riguarda 200 famiglie che hanno necessità di essere sostenute non solo per i bisogni primari che riguardano i beni alimentari, ma anche per quelli che riguardano la gestione della vita quotidiana, come la pulizia della propria casa e degli spazi- ha dichiarato Tamara Jalanbou, responsabile comunicazione del Gruppo Colser -.Con l’emergenza sanitaria, per alcuni, è diventato difficile anche affrontare spese di questo tipo e ci è sembrato giusto rispondere all’appello di Caritas, visto che ci occupiamo di servizi di sanificazione, che non facciamo solo per grandi aziende, ma in questo caso, per la sostenibilità sociale».

Per ogni prodotto da consegnare alle persone più in difficoltà, Colser ha preparato delle schede, in italiano e in inglese, affinché sia più semplice e in massima sicurezza l’utilizzo dei prodotti, che restano di tipo professionale.