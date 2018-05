A Interclean inizia la campagna acquisizioni per CMS Berlino 2019

La fiera di Berlino lancia la sua campagna internazionale di promozione per CMS Berlino 2019 – Cleaning.Management.Services. Dal 24 al 27 settembre 2019, la fiera internazionale della pulizia CMS si terrà per la decima volta nel quartiere fieristico di Berlino. Sin dalla sua nascita nel 2001, l’evento si è gradualmente evoluto fino a diventare tra i principali eventi europei per l’industria della pulizia professionale negli anni dispari.

Dopo il successo del 2017 del Congresso WFBSC (Federazione mondiale degli appaltatori di servizi ) a Berlino, gli organizzatori della fiera inviteranno nuovamente i responsabili decisionali dell’industria di tutto il mondo nella capitale, questa volta al CMS World Summit 2019 (24 – 26 settembre). Lo slogan di questo primo evento è “Inject Innovation”. In concomitanza con il summit, CMS Berlin 2019 combina in modo efficiente una fiera, un congresso, incontri B2B ed eventi di networking.

La presentazione dei CMS Purus Innovation Awards (PIA) rifletterà la vasta gamma di prodotti innovativi in fiera. Inoltre, una nuova sezione è in fase di costituzione per le start-up tedesche con il supporto del Ministero federale dell’Economia. Gli espositori che si iscriveranno entro il 1 ottobre 2018 avranno diritto a uno sconto Early Bird sulla tariffa normale per uno stand al CMS 2019. I moduli di registrazione degli stand degli espositori sono disponibili in tedesco e inglese su:

www.cms-berlin.de/StandRegistration/ .

Stand informativo CMS presso Interclean ad Amsterdam

Nei prossimi mesi il team della fiera CMS sarà impegnato in numerosi eventi del settore in cui promuoverà la fiera.La prima tappa è ad Interclean ad Amsterdam dal 15 al 18 maggio (padiglione 8, stand 632). Alla CMS 2017 430 aziende di 24 paesi hanno presentato i loro prodotti e servizi, che comprendevano circa 100 prodotti in anteprima assoluta sulla scena europea o mondiale. Circa 23.000 i visitatori specializzati, tra cui 18.300 provenienti da 77 paesi.

CMS 2019 è organizzato da Messe Berlin GmbH. Le seguenti organizzazioni professionali sono sponsor dell’evento: la National Guild Association del Building Cleaning Trade (BIV), Bonn, la VDMA Cleaning Systems Trade Association, Francoforte / Main, e l’Associazione industriale per l’igiene e la protezione delle superfici (IHO), Francoforte /Main.

www.cms-berlin.com