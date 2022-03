Sanificazione sostenibile: nuove soluzioni a Pestmed

Evitare la contaminazione delle superfici, negli ospedali, nei treni, nelle scuole e sui luoghi di lavoro è ormai un’esigenza che deve tenere conto del rispetto ambientale. Microbi buoni che combattono germi cattivi. È il nuovo indirizzo che le istituzioni italiane hanno annunciata recentemente per contrastare ulteriormente il coronavirus e dare più spazio alle richieste di sanificazione e disinfestazione sostenibile. Moltissime aziende specializzate nel pest-management stanno sviluppando ricerche basate sull’utilizzo della competizione biologica, attraverso l’impiego di probiotici, in grado di ridurre, tra gli altri, il rischio Ica (infezioni correlate all’assistenza) negli ospedali.

Una nuova frontiera per aziende ed enti pubblici che desiderano sanificazioni e disinfestazioni a basso impatto per la salute.

PestMed Expo 2022, la nuova offerta di BolognaFiere, dal 30 marzo al 1 aprile, dedicata è il punto di riferimento per tutte le novità dedicate alla sanificazione e alla disinfestazione per la tutela della sicurezza e della salubrità negli ambienti pubblici, privati e lavorativi.

PestMed Expo affronta i temi caldi del settore come l’impatto ambientale e la sicurezza degli individui. Strategie e soluzioni per proteggere i nostri treni, i nostri autobus e le nostre scuole con aziende che offrono soluzioni sostenibili a basso impatto ambientale, in linea con i regolamenti e le linee guida fissati all’estero e in Italia dai ministeri della salute. Una prima edizione che vedrà la presenza del Ministero della Salute, della Regione Emilia-Romanga, di A.N.I.D. (Associazione Nazionale delle imprese di disinfestazione), del CEPA (European Pest Management Association) e di Federchimica Assocasa.

