PestMed Expo: prima casa dell’Europa e dei Paesi del Mediterraneo

Obiettivo raggiunto per PestMed Expo: la prima fiera internazionale in Italia dedicata alla sanificazione e disinfestazione, che ha chiuso oggi i suoi battenti. Migliaia di persone hanno partecipato all’evento promosso da ANID, Associazione nazionale delle imprese di disinfestazione e Avenue Media.

Una tre giorni di convegni, workshop e attività legati alla rappresentazione di un settore che, solo in Italia, costituisce un giro d’affari da 20 miliardi di euro e circa 500mila addetti. PestMed Expo ha coinvolto enti nazionali e internazionali. A partire dal Ministero della salute. “Per noi, soprattutto con la pandemia da Covid-19, è diventato molto importante avere contatti diretti con chi si occupa di igiene e sanificazione – ha sottolineato Francesca Ravaioli della direzione del Ministero della Salute -. Un’attività che serve per tutelare tutto un settore”.

PestMed Expo è stata, soprattutto, un’occasione per un confronto dei paesi europei e i popoli del Mediterraneo. In particolare con i recenti eventi nell’est-Europa, PestMed ha individuato un nuovo trend di consumi e alleanze, spostando lo sguardo al mercato del Medio-Oriente e dei Paesi del Nord Africa, anche grazie alla partecipazione del MEPCA, l’associazione di riferimento per il settore sanificazione e disinfestazione per i Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa e una delegazione del Ministero della sanità del Marocco insieme al presidente dell’AM3D, associazione marocchina dei professionisti della derattizzazione disinfestazione, derattizzazione.

“PestMed è una manifestazione importantissima, che ha avuto un eccellente riscontro, ma soprattutto, in un periodo come quello vissuto con il Covid-19.” – commenta Marco Benedetti, presidente di ANID – “Il mondo si è trasformato dopo la pandemia, c’è una nuova sensibilità per la sicurezza e per la nostra salute quotidiana. Non solo, oggi in tutti i settori: privati, pubblici, industriali, della ristorazione, degli alberghi, del turismo… è cambiata la sensibilità verso i bisogni dei clienti e dei consumatori. I servizi degli operatori della sanificazione e della disinfestazione sono diventati imprescindibili e ANID con PestMed ha creato una casa, un punto di incontro, per tutto il mondo del pest-control e della sanificazione”.