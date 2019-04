Parasitec Budapest 2019

Parasitec Budapest 2019, esposizione internazionale delle tecnologie per il controllo dei parassiti, si terrà da giovedì 9 a venerdì 10 maggio 2019 presso HungExpo a pochi minuti dal centro di Budapest.

Dopo Algeri, Madrid, Casablanca, Istanbul e, naturalmente, Parigi negli anni pari, questo evento internazionale è molto atteso in tutta l’ Ungheria e in Europa centrale trattandosi dell’’evento più importante del settore, rivolto a ogni azienda, organizzazione, amministrazione, media e professionisti che lavorano nel controllo dei parassiti o nei servizi. Riunisce una rete di fornitori di tutta Europa e oltre per discutere le innovazioni tecniche e tecnologiche per il controllo degli organismi nocivi in ​​spazi pubblici e privati. Professionalità, esperienza, condivisione di informazioni e innovazione sono le parole chiave di questo evento.

https://www.parasitec.org/