PESTMED : la fiera dei professionisti del pest management

Dal 9 al 11 febbraio 2022 a Bologna, ANID rinnova l’appuntamento con la Fiera di riferimento per l’Italia per il settore del Pest Management, curandone l’organizzazione nella nuova sede di BolognaFiere, più semplice da raggiungere, più funzionale per tutte le esigenze degli espositori e dei visitatori, in due ampi e luminosi padiglioni con oltre 6.000mq a disposizione.

Questa è PESTMED, la Fiera Evento che coinvolge stakeholders e buyer italiani ed esteri con l’obiettivo di creare un forte legame “tutto italiano” anche con i Paesi acquirenti del bacino del Mediterraneo. Rappresenta il punto di riferimento italiano per: la salute pubblica e del cittadino negli ambienti civili ed industriali (Igiene ambientale), la sicurezza degli alimenti (Imprese della filiera agroalimentare), delle scuole, delle case, dei giardini e degli animali domestici (Igiene civile).

Ampi i Settori Merceologici del Salone che comprendono tra gli altri: Prodotti e Servizi, Attrezzature ed Accessori per la Disinfestazione, Derattizzazione, Allontanamento Volatili e ancora, Software e Sistemi Informatici, Veicoli, Abbigliamento Professionale e Tecnico, Istituti di Credito, Assicurativi, Legali, Istituzioni.

Visitatori & Buyer

I disinfestatori, gli operatori dei Grandi Hub (Aeroporti, Ferroviari, Portuali e di Navigazione), dell’Amministrazione Pubblica, dei Condomini e Immobili Privati, le Società di Gestione del Verde Pubblico e Privato, l’Industria in generale, l’Industria Alimentare, la Grande Distribuzione, i Distributori e Rappresentanze Italiane ed Estere, gli operatori del sistema Ho.Re.Ca., Laboratori pubblici e privati, gli operatori della Formazione e Ricerca (Scuole), della Sanità pubblica e privata, degli Imballaggi, della Catena del freddo e gli organi di stampa.

La Comunicazione

Convegni, Workshop ed Eventi si alternano nelle tre giornate fieristiche su tutti i temi più importanti del settore.Un’occasione imperdibile, dunque, per l’intero settore del Pest Management in termini di incontri, crescita, sviluppo e innovazione.