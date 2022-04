La Disinfestazione Sostenibile: al via il tavolo di lavoro UNI

A.I.D.P.I.(Associazione imprese disinfestazione professionali italiane) comunica che è stata convocata da UNI la prima riunione per l’avvio della “attività normativa servizi di disinfestazione (pest management) sostenibile”.

Entro il mese di maggio prenderà il via, presso la Commissione Innovazione e Sviluppo anche l’iter per una Prassi di Riferimento UNI per i Servizi di Pest Management rivolti alle Imprese operanti nel settore dei prodotti alimentari da agricoltura biologica.

Il progetto dell’Associazione delle Imprese di Disinfestazione Professionali Italiane A.I.D.P.I. diventa quindi realtà, avviando un percorso parallelo che porterà ad una doppia Normativa ufficiale UNI: la prima (NORMA) rivolta all’intero settore dei servizi di Disinfestazione, la seconda (P.d.R.) per la pubblicazione di un vero e proprio protocollo operativo ad uso dell’importante comparto che riguarda l’intero FOOD Biologico, colmando una lacuna originata dal grande incremento di queste attività.

A.I.D.P.I. si è mossa nella concretezza normativa, affidandosi al Dott. Stefano Bonetto, responsabile del Settore Servizi di UNI ed apprezzato Consulente professionale in tema di normazione, e costituendo 5 tavoli di lavoro operativi, con una qualificata partecipazione.

I Gruppi di lavoro costituiti si occuperanno di:

Definizioni e valori sociali del Pest Management

Componenti: Luca Vitillo e Francesca Alforno (Ciadit Italia)

Riferimenti normativi e Terminologia

Componenti: Marco Pusinanti (Bleu Line), Francesco Fiorente (Consulente), Andrea Risaliti (La Saetta)

Requisiti per l’Organizzazione

Componenti: Ciro D’Amicis (Saluber srl), Pasquale Massara (Mouse & Co.), Francesco Fiorente (Consulente)

Linee guida e procedure dei Servizi

Componenti: Daniele Caldirola (Saluber srl), Chiara Marchesini/Ambrogio Vanetti (Gruppo Indaco), Chiara D’Agostino (Centrale del Latte d’Italia), Rita Danesi (Gruppo Esselunga), Rosario Bosco (Codebase)

Prodotti ed attrezzature

Componenti: Lamberti Elisabetta (Anticimex), Cirillo Menini (Consulente), Mario Massara (Mouse & Co.), Stefano Cherubin(Stefano Scarponi (Newpharm), Marco Pusinanti (Bleu Line)

Oltre al Dott. Bonetto, i lavori vedranno come project leader Sergio Urizio, Esperto di Normazione, e saranno coordinati da Licia Rosetti Betti (Direzione AIDPI).