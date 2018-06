Versa di Comac, una soluzione efficace per gli ambienti più esigenti

Versa è una lavasciuga pavimenti uomo a terra molto efficiente e produttiva. Lavora con due spazzole a disco, disponibili con una larghezza lavoro di 55 o 65 cm. È la scelta ideale per ambienti di medie dimensioni grazie alla sua maneggevolezza e alle dimensioni compatte, che facilitano le manovre durante il lavoro e nel trasferimento da un ambiente all’altro.

Il potente motore di aspirazione lascia il pavimento perfettamente asciutto e subito calpestabile in totale sicurezza, requisito essenziale dove il passaggio di persone è molto alto. A richiesta è possibile dotare la macchina del nuovo PM – Pressure Monitoring, un sistema che controlla la potenza erogata dai motori sulle spazzole, per garantire sempre la massima efficacia su qualsiasi superficie. Grazie al PM – Pressure Monitoring, Versa assicura un pulito uniforme e di qualità anche al variare del tipo di pavimento.

Versa è fornita di serie dei nuovi paraspruzzi autolivellanti che, oltre ad adattarsi automaticamente all’usura della spazzola, trattengono all’interno eventuali schizzi d’acqua e bloccano all’esterno il passaggio di piccoli residui solidi o polverosi non solubili, che potrebbero compromettere il risultato di pulizia. Per rendere più efficace l’intervento si può richiedere il sistema CDS (Comac Dosing System) per la gestione separata di detergente e acqua, che consente di variare la quantità dell’uno o dell’altra secondo le reali esigenze. Con il CDS è possibile aumentare temporaneamente il flusso di soluzione detergente, per affrontare intense condizioni di sporco, per poi ripristinarlo quando si torna alla regolare pulizia di manutenzione.

Per maggiori informazioni: www.comac.it