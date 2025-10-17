Iscriviti alla newsletter
HomeMercatoVDM Easy: funzionalità e discrezione per l’hôtellerie moderna
Mercato

VDM Easy: funzionalità e discrezione per l’hôtellerie moderna

VDM arricchisce il proprio portafoglio con Easy, una linea di carrelli progettata per il settore alberghiero.

Pensata per rispondere alle esigenze di strutture con spazi ridotti, la linea si rivolge sia a piccoli hotel e affittacamere, sia a realtà di fascia alta che desiderano evitare ingombri nei corridoi.

La caratteristica principale di Easy è la compattezza, che consente agli operatori di spostarsi agilmente tra camere, ascensori e vani stretti, mantenendo ordine e discrezione. I carrelli, infatti, possono entrare nelle stanze senza attirare l’attenzione degli ospiti, permettendo interventi rapidi e invisibili.

La linea è apprezzata per la semplicità d’uso, la maneggevolezza e la configurazione completa, adatta alle operazioni quotidiane di pulizia. Disponibile in versione standard, può essere personalizzata in base alle esigenze delle singole strutture.
Grazie a una logistica efficiente e a tempi di consegna rapidi, Easy ha già ottenuto un’ottima risposta dal mercato, soprattutto in contesti urbani con edifici storici e ascensori di piccole dimensioni.

www.vdm.it

 

ULTIME DAL MERCATO

GSANEWS è un periodico registrato al Tribunale di Milano in data 15-04-2011 al numero 204 di proprietà di Edicom S.r.l, P.IVA 11879330154, info@gsanews.it

Made by LHub Agency   © Copyright 2022