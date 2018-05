Taxon srl “Automazione e sviluppo”

Taxon è una società storica , attiva nel settore della produzione di attrezzature manuale per la pulizia industriale sin dal 1953, il suo core-business è rappresentato da tutto ciò che ruota intorno al mopping-system. Il mopping-system rappresenta ancora oggi il sistema più diffuso per tutte le attività di pulizia dei pavimenti e delle superfici in genere: spolvero, lavaggio, manutenzione e disinfezione.

Taxon è impegnata continuamente nel miglioramento dei propri prodotti: negli ultimi due anni ha dato vita ad un progetto di investimento specifico sul suo core-business denominato “Automazione e Sviluppo”.

La nostra idea è che in un mercato così globalizzato in cui la concorrenza è sempre più forte , l’unico modo per poter continuare a essere un interlocutore importante su prodotti così tradizionali , pur mantenendo la produzione nella nostra storica sede in Genova, non poteva che passare attraverso la completa innovazione dei sistemi di produzione .

L’obbiettivo prefissato era: coniugare l’alta qualità artigianale di un prodotto tipico di una manifattura italiana con l’altissimo livello tecnologico dei processi produttivi in cui il personale addetto è formato non tanto quale elemento diretto del sistema produttivo , bensì quale soggetto formato al controllo del buon funzionamento della linea stessa e quale garante della qualità dei prodotti ottenuti .

Il personale formato non sarà quindi più un “ingranaggio “ della linea di produzione , bensì un soggetto pensante che contribuisce al miglioramento del prodotto e suggerisce continui miglioramenti sulla linea stessa .

Siamo partiti da un’analisi completa di tutti i processi produttivi e di tutti i tempi e le modalità operative per arrivare a realizzare , avendo sempre come soggetto principale la qualità del prodotto finale , nuovi impianti molto più complessi e completamente automatizzati .

Il risultato è la messa in funzione di tre nuove linee di produzione :

Linea di produzione mop attacco vite Linea di produzionel ricambio mop Linea di produzione frange per scopatura e lavaggio pavimenti

Non dobbiamo pensare che produrre voglia solamente dire delocalizzare in paesi con un più basso costo del lavoro , vogliamo pensare che sia sempre possibile produrre in Italia ; condizione necessaria e sufficiente è però il tipo di produzione : deve essere una produzione 4.0 !!!

www.taxon.it