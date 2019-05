STI, The Steam Industry

STI, azienda leader nel settore della pulizia a vapore, ha un’ampia gamma di macchine, dalle più semplici per l’utilizzo domestico, a quelle più complesse e potenti, per l’uso industriale. Il sistema vapore è un modo sicuro e veloce per pulire e sanificare qualsiasi tipo di superficie. I prodotti STI sono l’esempio perfetto di pulizia ecologica: normale acqua di rubinetto viene trasformata in un potente strumento di pulizia profonda. Il vapore elimina sporcizia, muffa e altri agenti contaminanti da una varietà di superfici in pochi secondi senza l’ausilio di detergenti.

La gamma di macchine professionali di STI si divide in due linee: COMBY (prodotti aspirazione-vapore) e GAISER (prodotti solo vapore). La gamma professionale vi permetterà di pulire a fondo e sanificare qualsiasi luogo, gli ambiti di utilizzo sono molteplici: dall’industria alimentare a quella meccanica, dalla sanità (ospedali, studi medici, odontoiatrici e veterinari) alla ristorazione, dagli hotel alla pulizia nei trasporti pubblici.

STI sarà presente a Pulire, nella HALL 6 – STAND C4/1. www.stindustry.eu