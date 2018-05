Spazio Verde veste la città con design e funzionalità

Spazio Verde International è un’azienda specializzata a 360 gradi nell’arredo urbano, nelle tecnologie per l’ambiente e strumenti per la raccolta differenziata. Funzionalità e design sono le due parole d’ordine. Obiettivo: “vestire la città” con soluzioni piacevoli alla vista, moderne e innovative ma anche estremamente funzionali. E così, da più di trent’anni, la società è un punto di riferimento nel look urbano. Cestini per esterni, isole ecologiche per la differenziata, elementi di arredo che vanno dai contenitori ai box per biciclette sono solo alcune delle ultime novità in catalogo.

Glutton è un aspiratore elettrico a batterie, silenzioso, maneggevole ed ecologico, adatto per l’ambiente urbano, ma anche per luoghi chiusi come centri commerciali, aeroporti e stazioni ferroviarie. Prodotto da una società belga che da oltre 20 anni lo perfeziona e commercializzato in Italia da Spazio Verde International, ha rivoluzionato il lavoro del personale dell’igiene urbana. Il DURAPOL® è un materiale dalle sorprendenti qualità, punto di forza dei loro prodotti, cestini, isole per la raccolta differenziata, elementi di arredo urbano: un derivato del polietilene, brevettato, che non scolora, resiste agli urti e agli atti vandalici, facile da pulire, non si ossida e soprattutto rispetta l’ambiente!

www.spazioverde.com