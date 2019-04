Rosemor International: gli specialisti nella pulizia delle scale mobili

PULIRE, The Smart Show, la più importante manifestazione fieristica in Europa negli anni dispari, ospiterà tra i suoi espositori internazionali anche Rosemor International, una società inglese specializzata da molti anni nella produzione di macchine per la pulizia delle scale mobili.

Qualche anno fa Rosemor ha proposto all’aeroporto di Malpensa di dotarsi di una loro macchina per la pulizia delle scale mobili.L’aeroporto di Milano Malpensa è il più grande aeroporto del nord Italia, ha un traffico di 25 milioni di passeggeri internazionali. L’aeroporto che opera attraverso due terminal ha registrato nell’anno 2018 un incremento dei visitatori pari al 13,8% di passeggeri.

In questo aeroporto la macchina Rotomac di Rosemor International, progettata e utilizzata per la pulizia delle scale mobili, viene regolarmente utilizzata per offrire ai passeggeri una migliore esperienza, per prevenire gli interventi di manutenzione e naturalmente per mantenere risultati di pulizia, funzionalità e sicurezza. La pulizia delle scale mobili, largamente utilizzate nei centri commerciali e grandi magazzini, nelle stazioni ferroviarie e del metrò, negli aeroporti e negli stadi, rappresenta per le imprese di servizi un operazione molto complessa e delicata che richiede attrezzature specifiche ed una formazione tecnica adeguata.

Rosemore International è da molti anni impegnata specificamente nella progettazione e produzione di macchine per la pulizia delle scale mobili. Fondata nel 1985 Rosemor International è presente in tutto il mondo con uffici di rappresentanza, distributori e centri di assistenza, con il marchio Rotomac è diventata sinonimo di qualità e competenza nel mondo della pulizia.

Rosemor International vi aspetta PULIRE 2019 a Verona nel Padiglione & stand B1/5.

www.rosemor.com