Polty Sani System, il vapore che protegge il lavoro

Polti Sani System è il sistema brevettato per la sanificazione a vapore a 180°C sviluppato in collaborazione nel 2006 con la Facoltà di Medicina e di Chirurgia dell’Università degli Studi di Pavia e dedicato alla disinfezione degli ambienti a rischio di contaminazione biologica. Testato nell’eliminazione del 99,999% di virus germi, batteri, funghi e spore (risultati da test e/o studi di laboratori terzi indipendenti), il vapore è un alleato potente, naturale e sostenibile per sanificare tutti gli ambienti professionali. I modelli Polti Sani System offrono tutta la sicurezza del made in Italy, frutto dell’esperienza di un’azienda che, grazie a costanti investimenti in ricerca e sviluppo, ha fatto del vapore la sua vocazione.

Molteplici i vantaggi del vapore erogato dalla gamma Polti Sani System, primo fra tutti è la rapidità: la nuvola di vapore secco, surriscaldato agisce in pochi secondi ed è ideale per disinfezioni frequenti durante la giornata. Sicuro anche in presenza di persone e animali, asciuga rapidamente per la massima praticità. L’erogazione, poi, non avviene a contatto con le superfici, prevenendo la cosiddetta cross-infection. Adatto a superfici, tessuti e oggetti a geometria complessa.

Tutti possono utilizzare Polti Sani System: ristoranti, bar e negozi, anche sui capi di abbigliamento, studi professionali, saloni e istituti di bellezza, uffici, studi medici, palestre e strutture ricettive.

www.poltisanisystem.it