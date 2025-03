Micro Active PU si conferma tra i best seller della gamma Eudorex PRO

Micro Active PU, dopo il debutto nel 2023, ha rapidamente conquistato il mercato, fidelizzando gli end-users e generando un volume significativo di riordini da parte degli 800 dealer italiani.

Un risultato che dimostra come, anche in un settore fortemente competitivo e orientato al risparmio, soprattutto per prodotti consumabili come panni e spugne, la qualità faccia la differenza. Utilizzare un panno economico ma inefficace significa pulire male, con il doppio della fatica e risultati deludenti. In questo caso, investire nella performance paga sempre.

Il prodotto soddisfa i requisiti dei nuovi CAM, che promuovono l’uso di microfibre, preferibilmente certificate a livello ambientale o contenenti fibre riciclate. Questo panno rappresenta l’evoluzione dello storico ACTIVE 360, realizzato in “fibre poliattive®”,ovvero ultramicrofibre trattate con poliuretano.

Sebbene sul mercato siano presenti prodotti simili, spesso di provenienza asiatica e di qualità inferiore, nessuno, secondo i test effettuati, raggiunge le performance del Micro Active PU. Eudorex è stata pioniera nello sviluppo di questo prodotto, presentato per la prima volta a Interclean Amsterdam, 20 anni fa.

Grazie all’azione meccanica pura delle “fibre poliattive®”, il panno permette di disincrostare, asciugare, sgrassare e rimuovere virus e batteri. È disponibile nel formato gigante 55×40 cm e nello standard 35×38 cm, in quattro varianti di colore.

www.eudorexpro.it