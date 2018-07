Le allergie al nitrile sempre più diffuse: Reflexx ha la soluzione

Anche nel settore dei guanti monouso lo studio dei materiali e l’evoluzione delle tecnologie di produzione ha portato allo sviluppo di prodotti maggiormente bio-compatibili adatti anche ai soggetti con la pelle più sensibile.

Reflexx, da sempre attenta alle necessità del mercato e alla ricerca costante di prodotti innovativi, ha colto per prima questa sfida e ha sviluppato “Reflexx CARE”, un’intera linea di guanti dedicati alla nutrizione e protezione delle mani.

All’interno della linea Reflexx Care vorremmo oggi presentare un modello assolutamente innovativo: N350, guanto monouso in nitrile da 3,5 grammi che viene realizzato con una particolare tecnologia di produzione che permette di eliminare i metalli pesanti (ad es. lo zolfo) ed elementi chimici acceleranti (ad es. tiurami, carbamati, benzotiazoli) generalmente impiegati durante il processo produttivo. In questo modo il guanto mantiene le proprie caratteristiche di elasticità e protezione ma, grazie all’assenza di metalli e acceleranti, garantisce massima compatibilità anche con le mani di chi ha sviluppato la sempre più diffusa allergia di tipo IV ai guanti in nitrile.

Il guanto Reflexx Care N350, per le sue caratteristiche di pulizia, leggerezza e bio-compatibilità è il guanto corretto per prevenire problemi di arrossamento, irritazione e gonfiore delle mani, è l’ideale per tutte le professioni che hanno necessità di indossare guanti monouso per parecchie ore al giorno. Perché le tue mani sono preziose e Reflexx se ne prende cura. Reflexx care è un prodotto che gode della tecnologia di produzione brevettata LOW DERMA ™.

www.lowderma.com