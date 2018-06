L.R. Industries Spa: non solo fragranze ma esperienze sensoriali

Nata nel 1998, la L.R. Flavours & Fragrances Industries S.p.A. si pone tra i leader di settore nella creazione e produzione di fragranze e aromi alimentari, occupandosi al contempo del commercio di oli essenziali naturali e biologici e di prodotti chimici aromatici.

Da sempre l’azienda segue i trend del mercato anticipandone le mode olfattive; in particolare, negli ultimi anni grande attenzione è rivolta alle nuove tendenze nel settore della detergenza.

Il consumatore moderno agisce in maniera sempre meno razionale e spinto da motivazioni di tipo emotivo/affettivo. Il cliente domanda esperienze in cui vuole essere coinvolto a tutti i livelli della propria sfera personale: livello emotivo, fisico e intellettuale. In questo, la fragranza svolge un ruolo determinante e tutto questo si ripercuote anche nella selezione dei prodotti per l’igiene e la pulizia.

Accanto alle profumazioni classiche e spesso mononote si assiste sempre più all’affermarsi di note più strutturate e coinvolgenti che richiamino la cosmetica e la cura della persona. Le fragranze hanno infatti la proprietà di dare agli ambienti un tocco personale ed agire positivamente sull’umore dell’utilizzatore che vive lo spazio e che percepisce quindi sempre nuove emozioni.

La forza della L.R. risiede nella qualità dei prodotti e del servizio offerto, ma punta costantemente alla continua ricerca di soluzioni originali e alla creazione di linee sempre al passo con le esigenze del mercato per fornire ai propri clienti non semplici fragranze, ma esperienze sensoriali coinvolgenti.

www.lrindustries.it