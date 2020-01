Il guanto ipoallergenico per prevenire la dermatite da contatto alle mani: Reflexx N71

La dermatite alle mani è una reazione dell’epidermide all’esposizione a sostanze chimiche naturali o artificiali irritanti. La causa della dermatite, per i soggetti che per motivi professionali indossano guanti monouso per diverse ore al giorno, possono essere proprio i guanti, in lattice ma anche in nitrile.

Nel settore dei guanti monouso, per prevenire la dermatite allergica da contatto alle mani, è in corso lo sviluppo di prodotti bio-compatibili adatti anche ai soggetti con la pelle più sensibile.

Reflexx, da sempre attenta alle necessità del mercato e alla ricerca costante di prodotti innovativi, ha colto per prima questa sfida e ha introdotto il nuovo Reflexx N71. Il guanto monouso in nitrile senza polvere da 4,2 gr di peso (taglia M) ipoallergenico adatto a tutte le persone soggette a dermatiti allergiche alle mani.

È realizzato con tecnologia LOW DERMA™* che prevede un processo produttivo privo di metalli pesanti ed elementi chimici acceleranti (ad es. tiurami) generalmente impiegati durante la produzione dei guanti monouso in nitrile. Il guanto mantiene l’elasticità e garantisce protezione ma anche massima compatibilità con le mani di chi soffre di allergia di tipo IV ai guanti in nitrile.

Con uno spessore di 0,09mm, Reflexx N71 rappresenta il giusto equilibrio tra protezione e sensibilità e fa sì che possa essere un articolo trasversale per diversi usi, dall’industria leggera al food.

*Low Derma ™ Technology è una tecnologia di guanti brevettata che offre una protezione completa dall’ipersensibilità di tipo I e di tipo IV. La sicurezza dei guanti è dimostrata attraverso test clinici riconosciuti a livello internazionale, come il Modified Draize-95 che non ha riportato prove cliniche sulla presenza di acceleranti chimici che possono indurre ipersensibilità di tipo IV testa su un campione di 200 soggetti.

www.reflexx.com