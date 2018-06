Il Gruppo Sartori Ambiente: soluzioni all’avanguardia per la raccolta differenziata

Siamo in Val di Fiemme, una comunità composta da circa 21.000 abitanti e 1.800 utenze commerciali che dal 2004 ha deciso di introdurre un sistema di raccolta misto: porta a porta per organico e secco non riciclabile e campane stradali per carta, plastica, lattine e vetro. Il sistema ha permesso di ottenere buone percentuali di raccolta differenziata, già dal 2007, ma ha evidenziato comunque delle criticità.

Il tema della qualità delle frazioni raccolte è stato il naturale passo in avanti, per un territorio da sempre molto attento alle questioni ambientali! Il Gruppo Sartori Ambiente ha affiancato Fiemme Servizi nel completamento del servizio di raccolta porta a porta fornendo tutte le tipologie di contenitori, che hanno reso possibile l’eliminazione di tutte le campane stradali presenti sul territorio.

Ad ogni famiglia sono stati distribuiti tre nuovi contenitori: un carrellato da 120 litri per gli imballaggi in plastica e lattine e due contenitori impilabili da 30 litri, per carta e vetro rispettivamente.

Fedeli alla filosofia “pay as you throw” Fiemme Servizi ha scelto le sinergie del Gruppo Sartori per la contabilizzazione di ogni singolo svuotamento; il sistema di lettura progettato e realizzato da Altares è stato installato sui mezzi di raccolta e permetterà la registrazione degli svuotamenti, grazie alla rilevazione dei Tag UHF integrati alle attrezzature per la raccolta. La soluzione integrata proposta dal Gruppo Sartori Ambiente permette quindi ai propri clienti di avere un partner unico ed affidabile lungo tutta la filiera, dalla raccolta alla gestione dei dati generati dalle attrezzature RFID.

Grazie al modello di raccolta implementato da Fiemme Servizi, sarà quindi possibile aumentare la qualità delle frazioni raccolte, mantenere elevate performance di raccolta differenziata già oltre l’80% senza aggravio dei costi per la comunità.

www.sartori-ambiente.com