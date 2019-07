Discomatic Bolero: benvenuta flessibilità

Discomatic Bolero è la nuova arrivata dello storico marchio svizzero Wetrok, distribuito in Italia da Dierre srl. E’ una lavasciuga 2 in 1 grazie ai 2 serbatoi di diverso formato. Serbatoio 10 L: le dimensioni ridotte permettono di raggiungere e pulire con efficacia anche le superfici più nascoste o dove lo spazio di manovra è limitato. Serbatoio 20 L: ideale per aree più estese. Con un semplice switch del serbatoio, la mini lavasciuga diventa un formato maxi e risolve con intelligenza il dilemma di quale modello di lavasciuga acquistare. Bolero è efficienza e dettagli attentamente progettati, per prestazioni al massimo:

dotata di batteria al litio, con una durata 4 volte superiore a quelle al piombo.

il nuovo attacco magnetico delle bocchette di aspirazione permette una manutenzione senza sforzi per l’operatore.

il sistema di illuminazione a LED, nella parte frontale, la rende ancora più efficace nella ricerca dello sporco e rivoluzionaria per il design.

due moderne spazzole a disco assicurano la giusta pressione sulla superficie da pulire, riducendo il carico dell’operatore.

grazie alla ruota di supporto anteriore la macchina si sposta da un luogo all’altro senza fatica.

Potenza, resistenza e innovazione sono le qualità che contraddistinguono da sempre i macchinari Wetrok e Bolero non è da meno: pratica e soprattutto flessibile diventa un alleato indispensabile per l’impresa di servizi e i suoi operatori.

www.wetrok.com