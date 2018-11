Dall’ambiente, agli ambienti: le soluzioni di Spazio Verde International

Sia che si parli di ambienti interni che esterni esiste la soluzione per ogni situazione, come ad esempio contenitori per liquidi e bicchieri ideali per la pausa caffè, con apertura a pedale che facilitano il lavoro nelle cucine oppure per raccogliere le batterie e controllarne il contenuto.

Tutto questo è possibile grazie al Polietilene DURAPOL®: l’unico polimero creato, testato e brevettato per la produzione di prodotti per la raccolta dei rifiuti con capacità di resistenza e durata superiori a qualunque altro materiale.La grande flessibilità rende il DURAPOL® resistente a urti e colpi volontari, eliminando il rischio di rottura.

La gamma completa comprende inoltre carrelli per la manutenzione e la pulizia di aree esterne, appositi contenitori per le deiezioni canine, posacenere, spargisale, soluzioni per fumatori, panchine ed elementi di arredo urbano che permettono di valorizzare la propria struttura.

Spazio Verde International è specializzata a 360 gradi nell’arredo urbano, nelle tecnologie per l’ambiente e strumenti per la raccolta differenziata. Funzionalità e design sono le due parole d’ordine. Obiettivo: “vestire ogni ambiente” con soluzioni piacevoli alla vista, moderne e innovative ma anche estremamente ecologiche.

Il loro personale specializzato è sempre a disposizione per progetti e consulenze allo scopo di trovare la soluzione ideale per ogni persona, azienda o ente pubblico.

www.spazioverde.com