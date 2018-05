Dai cartoni per bevande la sostenibilità concreta di Econatural

Lucart Professional prosegue nel proprio percorso di innovazione sostenibile completando il ciclo di recupero dei contenitori per bevande, già diffuso con l’esclusiva linea di prodotti tissue EcoNatural, consentendo da oggi la rigenerazione di tutte le componenti dei contenitori: fibre di cellulosa, alluminio e polietilene.

Attraverso un processo di separazione fisico-meccanica, Lucart scompone i contenitori per bevande nei loro elementi costitutivi generando due nuove materie prime il Fiberpack® e l’Al.Pe.®. Fiberpack® è l’esclusiva materia prima che nasce dal recupero delle fibre di cellulosa presenti nei contenitori per bevande e con la quale Lucart propone una gamma completa di prodotti tissue per il mondo Away From Home (asciugamani, carta igienica, lenzuolini medici, veline, fazzoletti, strofinacci a rotolo, strofinacci multiuso e tovaglioli di diversi formati). Al.Pe.® è l’innovativa materia prima costituita dalla rigenerazione dell’alluminio e polietilene presenti nei contenitori per bevande.

Con questa materia prima Lucart ha realizzato una gamma completa di dispenser per area washroom, unendo al concetto di sostenibilità i plus maggiormente richiesti dal mercato: semplicità maneggevolezza, design e affidabilità. EcoNatural diventa quindi la nuova linea CARTA+DISPENSER adottando un modello di economia circolare che valorizza i contenitori per bevande usati trasformandoli in due nuove materie prime. Ancora una volta Lucart Professional si accredita come il brand che porta concretamente la sostenibilità nel business dei propri clienti attraverso soluzioni intelligenti che ridefiniscono gli standard dell’innovazione.

