Vemac: con Makita l’eccellenza nel cleaning professionale

Vemac, azienda con sede a Frattamaggiore (Napoli) e oltre 34 anni di esperienza nel settore del cleaning professionale, rappresenta un punto di riferimento per le imprese di pulizia in tutta Italia.

Francesco Canciello, amministratore della società, che oggi conta circa trenta dipendenti, racconta come la scelta di collaborare con Makita sia nata dall’esigenza di offrire prodotti affidabili e innovativi, per l’intero settore della pulizia professionale.

“Siamo partiti con l’aspiratore a batteria a zaino di Makita DVC261ZX11, un’attrezzatura che si distingue per l’elevata potenza garantita dal motore brushless da 36V alimentato da due batterie al litio da 18V che lavorano in simultanea, offrendo prestazioni eccezionali e un’autonomia fino a 75 minuti. Questi aspiratori sono dotati di filtro HEPA, che assicura un’efficace raccolta delle polveri più sottili, rendendoli ideali anche per ambienti che richiedono elevati standard di pulizia. La praticità d’uso è un altro punto di forza: il peso ridotto e le imbracature regolabili garantiscono comfort e maneggevolezza anche durante turni di lavoro prolungati”.

L’assenza di cavi e la compatibilità con la gamma di batterie professionali Makita rendono questi aspiratori a zaino una soluzione versatile e moderna per la pulizia professionale di treni ed altri mezzi di trasporto pubblici.

“La nostra idea è quella di ampliare la gamma di aspiratori Makita, perché l’alimentazione a batteria con i suoi vantaggi, rappresenta senza alcun dubbio il futuro”, spiega Canciello. “Makita ha un sistema versatile, semplice e con batterie intercambiabili che si possono installare su tutti i modelli. Questo rende il lavoro più agevole per l’operatore e più gestibile anche per l’assistenza”.

Vemac non si limita, infatti, a vendere prodotti per la pulizia e macchinari: offre un servizio completo che comprende consulenza, formazione, noleggio e assistenza tecnica su tutto il territorio nazionale. “Facciamo corsi per gli addetti del cleaning, forniamo una formazione specifica per ogni macchinario introdotto attraverso gli appalti. Questo è un plus che ci distingue, perché il prodotto rappresenta solo una parte del nostro valore” afferma Francesco. La partnership con Makita si è rivelata strategica soprattutto nel settore ferroviario, dove la pulizia delle carrozze richiede attrezzature potenti, robuste e senza la presenza di cavi, per garantire sicurezza e praticità. “Nel settore ferroviario siamo fornitori di tutta la linea di aspiratori Makita per società specializzate nel cleaning della maggior parte dei moderni treni nazionali. Le soluzioni Makita sono molto apprezzate non solo per la loro autonomia e potenza, sottolinea Canciello, ma anche per la capacità di pulire sotto i sedili e nelle zone più difficili da raggiungere all’interno delle carrozze”.

La gamma di prodotti Makita è unica nel suo genere, senza concorrenti diretti nel settore professionale. “La qualità, l’affidabilità e la versatilità di questi prodotti sono elementi che ci hanno permesso di inserirci con successo in progetti e bandi di gara di grosse imprese di pulizia”, conclude l’amministratore di Vemac. “Il cliente professionale deve poter contare su strumenti specifici e con performance garantite e Makita risponde perfettamente a questa esigenza”.