Tork a Interclean Amsterdam 2026: un’offerta integrata di soluzioni per l’igiene professionale

Tork, brand di Essity, sarà protagonista a Interclean Amsterdam 2026 con un’offerta integrata di soluzioni per l’igiene professionale orientate a migliorare le performance delle Imprese di Pulizia e di Facility Management, l’esperienza degli utenti e l’impatto ambientale.

«Supportare i nostri clienti è al centro di tutto ciò che facciamo. In un contesto in continua evoluzione, alle aziende è richiesto di essere più efficienti, mantenere elevati standard igienici e agire in modo responsabile verso l’ambiente. La domanda di soluzioni igieniche affidabili, sostenibili e inclusive non è mai stata così forte. Per questo siamo impegnati a sviluppare soluzioni sostenibili che consentano ai professionisti del settore di creare spazi accoglienti per il maggior numero possibile di persone, contribuendo a migliorare i risultati aziendali» ci spiega Riccardo Trionfera, Direttore Commerciale Essity Professional Hygiene. I servizi igienici continuano a rappresentare un’area critica per molte strutture. Lo conferma una ricerca Tork condotta su 11.500 persone in 11 Paesi, che evidenzia aspettative molto elevate in termini di igiene e pulizia (il 74% si aspetta livelli medi o alti), ma solo il 20% dei bagni riesce effettivamente a soddisfarle. [1]

Parallelamente, il 52% degli intervistati dichiara di modificare il proprio comportamento dopo un’esperienza negativa nei servizi igienici: dal presentare un reclamo, al ridurre i consumi, fino a non tornare più nella struttura. [2] Dati che parlano chiaro: le aziende rischiano di perdere clienti, subire recensioni negative online e registrare una contrazione della spesa media. Per i facility manager, questo scenario rappresenta un’opportunità per ripensare il ruolo dei servizi igienici: da semplici necessità operative, a veri e propri asset strategici in grado di migliorare l’esperienza dell’utente e generare valore.

Tork Hygiene for All è candidata agli Amsterdam Innovation Award

Nella categoria “Sustainability & Environment”, il programma Tork dedicato alla sensibilizzazione e alla promozione dell’Igiene Inclusiva nei Bagni Pubblici è stato nominato agli Amsterdam Innovation Award, che ne ha riconosciuto l’importanza nel rispondere ai bisogni igienici quotidiani di tutte le persone.

Igiene intelligente, sostenibile e inclusiva: dal bagno agli altri ambienti

Presso lo stand Tork 10.101, i visitatori potranno scoprire soluzioni progettate per rispondere alle esigenze delle strutture contemporanee.

Tork PeakServe Automatic: il dispenser per asciugamani in carta a più alta capacità sul mercato, che consente di risparmiare tempo al personale e garantire un’esperienza superiore agli utenti grazie a un sistema efficiente[3], batterie di lunga durata e un’erogazione in meno di un secondo.

Tork PaperCircle: il primo servizio al mondo di riciclo degli asciugamani in carta, a supporto dell’economia circolare e della riduzione dell’impatto ambientale.

il primo servizio al mondo di riciclo degli asciugamani in carta, a supporto dell’economia circolare e della riduzione dell’impatto ambientale. Igiene inclusiva nei servizi igienici pubblici: un’iniziativa globale per rendere gli spazi pubblici più accoglienti, equi e funzionali per tutti, migliorando al contempo le performance delle strutture. Saranno presentate risorse e best practice per individuare e superare le barriere che limitano l’accesso a un’igiene adeguata.

un’iniziativa globale per rendere gli spazi pubblici più accoglienti, equi e funzionali per tutti, migliorando al contempo le performance delle strutture. Saranno presentate risorse e best practice per individuare e superare le barriere che limitano l’accesso a un’igiene adeguata. Tork Focus4 Sustainability: una piattaforma che offre informazioni, strumenti e formazione per rendere la sostenibilità più semplice e concreta.

Debutta l’installazione interattiva Tork Xperience™

A Interclean 2026 Tork presenterà in anteprima Tork Xperience™, un’installazione interattiva che racconta il brand attraverso un’interfaccia virtuale coinvolgente, basata su uno schermo OLED touch trasparente. Si tratta di un’applicazione unica nel settore dell’igiene professionale. Animazioni in motion graphics e visual 3D prendono vita su un grande schermo trasparente ad alto contrasto, creando un’esperienza immersiva e di forte impatto visivo. Il percorso interattivo traduce concetti complessi in indicazioni pratiche e operative, evidenziando opportunità spesso sottovalutate come l’igiene inclusiva, la necessità di servizi igienici più sostenibili e l’efficienza per il personale addetto alle pulizie.

Gli esperti Tork protagonisti degli appuntamenti in fiera

I rappresentanti e gli esperti Tork interverranno in diverse sessioni chiave di Interclean 2026:

Sustainability Stage Igiene inclusiva nei bagni pubblici: creare esperienze utente migliori che migliorano le prestazioni aziendali. Martedì 14 aprile, h 15.00 –15.50

Igiene inclusiva nei bagni pubblici: creare esperienze utente migliori che migliorano le prestazioni aziendali. Martedì 14 aprile, h 15.00 –15.50 Data & Technology Stage Bagni pubblici smart e semplici con Tork. Mercoledì 15 aprile, ore 13.00–13.50

[1] Sondaggio Tork Insight 2025, condotto negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Francia, Messico, Canada, Australia, Spagna, Svezia, Paesi Bassi e Polonia su un campione di 11.500 persone del grande pubblico e 1.000 addetti alle pulizie.

[2] Ibid.

[3] Rispetto al sistema di asciugamani in rotolo più lungo della concorrenza in Nord America