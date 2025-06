Tennant Company organizza  un evento europeo sull’innovazione della pulizia professionale

Tennant Company si prepara ad accogliere a Reggio Emilia un evento esclusivo che metterà al centro l’innovazione e il futuro del settore.

Dal 25 al 26 giugno, clienti e partner selezionati da tutta Europa saranno protagonisti di due giornate immersive all’insegna della tecnologia, della sostenibilità e della condivisione delle migliori pratiche operative. L’appuntamento, che si terrà presso lo stabilimento produttivo di Gansow, rappresenta un’occasione per accedere in prima persona all’universo tecnologico di Tennant. Tra i momenti clou:

Tavola rotonda sulla leadership : un confronto ad alto livello tra i vertici di Tennant e Brain Corp , incentrato sul tema “Strategia per le flotte ibride. Quando automatizzare e quando scegliere il convenzionale”. Un’opportunità per esplorare le strategie più efficaci nell’integrazione tra automazione e sistemi tradizionali nella pulizia industriale.

Factory Tour guidato : una visita esclusiva alle linee di produzione e assemblaggio, con traduzione simultanea, per approfondire l'eccellenza manifatturiera del gruppo e osservare da vicino l'innovazione applicata ai processi produttivi.

: una visita esclusiva alle linee di produzione e assemblaggio, con traduzione simultanea, per approfondire l’eccellenza manifatturiera del gruppo e osservare da vicino l’innovazione applicata ai processi produttivi. Dimostrazioni live: spazio alle tecnologie all’avanguardia con presentazioni in tempo reale del robot di pulizia autonomo X4 ROVR e una selezione di macchine convenzionali. I partecipanti potranno assistere a sessioni pratiche e ricevere testimonianze tecniche direttamente dagli esperti Tennant.

“Questo evento riflette il costante impegno di Tennant per l’innovazione, la sostenibilità e la collaborazione con i nostri clienti in tutta Europa,” ha dichiarato Sylvain Rottier, Vice President & General Manager di Tennant EMEA. “Siamo entusiasti di offrire un’occasione unica per conoscere da vicino la nostra tecnologia, dialogare con la nostra leadership e contribuire insieme a tracciare la direzione futura della pulizia professionale.”

