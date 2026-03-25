TASKI presenta le innovazioni intelligenti a Interclean Amsterdam 2026

TASKI, a Interclean Amsterdam 2026, dimostrerà come la progettazione intelligente delle macchine e le tecnologie connesse aiutino a ottimizzare i costi operativi della cura dei pavimenti, offrendo al contempo prestazioni di pulizia superiori. I visitatori potranno scoprire dal vivo un ecosistema integrato di soluzioni presso il PAD 5, Stand 503.

I costi di pulizia sono in larga misura determinati da manodopera, manutenzione, energia, consumo d’acqua e utilizzo di prodotti chimici. TASKI risponde a queste sfide con un approccio multidimensionale. Tra le novità spicca il nuovo TASKI ULTIMAXX 360, progettato per garantire elevata produttività e prestazioni di pulizia costanti nel tempo. I visitatori potranno inoltre esplorare soluzioni autonome come TASKI Robotics – ECOBOT e PHANTAS, esempi concreti di come il partner giusto possa supportare con successo l’adozione dell’automazione. Completa l’offerta la presentazione di una nuova gamma di aspirapolvere.

“In TASKI, l’innovazione consiste nel fornire un vero valore ai nostri clienti. Combinando progettazione intelligente di macchine, tecnologie connesse e automazione, aiutiamo le aziende a ottenere prestazioni di pulizia superiori ottimizzando al contempo i costi operativi. Con soluzioni come IntelliTrail, robotica autonoma e le nostre macchine a batteria Unplugg, permettiamo ai clienti di migliorare la produttività e adottare operazioni di pulizia più intelligenti e basate sui dati.” ha dichiarato Pantelis Kallinikos, Direttore Vendite di TASKI Europe.

L’innovazione digitale

TASKI IntelliTrail 2.2 fornisce visibilità in tempo reale della flotta, consentendo la manutenzione predittiva, migliorando l’utilizzo degli asset e riducendo i tempi di inattività. TASKI presenterà inoltre le sue macchine a batteria Unplugged, progettate per operazioni di pulizia più sicure e flessibili, insieme alla gamma di aspirapolvere sviluppata per soddisfare diverse esigenze produttive in diversi contesti.

Oltre alle soluzioni per la cura dei pavimenti, i visitatori possono scoprire anche LESSEAU®, il sistema di lavaggio mani pluripremiato e sviluppato insieme a Slimstones. Con solide barre per il lavaggio delle mani e imballaggi senza plastica, LESSEAU aiuta a ridurre i rifiuti, l’impatto sul trasporto e le esigenze di conservazione, sostenendo al contempo un’igiene delle mani più sostenibile. Insieme, queste innovazioni dimostrano come TASKI integri macchine, prodotti chimici e tecnologie digitali in un unico ecosistema progettato per offrire una pulizia superiore con un controllo operativo ottimizzato.

TASKI è un marchio Solenis.

Interclean Amsterdam: PAD 5, Stand 503.

www.taski.com/it