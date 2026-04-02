STI Steam presenta BugsBuster a Interclean Amsterdam

STI Steam Industry ha sviluppato BugsBuster, innovativo generatore di vapore monofase: una soluzione ecologica ed efficace per il controllo di cimici e altri parassiti.

BugsBuster è un nuovo generatore di vapore monofase progettato da STI Steam Industry appositamente per un ambiente privo di cimici dei letti. Il suo approccio innovativo offre una soluzione ecologica e altamente efficace per il controllo di questi parassiti.

Il vapore prodotto da BugsBuster si differenzia dagli altri generatori di vapore perché viene compresso e surriscaldato nuovamente prima di essere erogato. Bugsbuster è dotato di un elemento surriscaldante da 1200W che aumenta la temperatura del vapore da 156°C a 220°C. Tale temperatura è necessaria per debellare le cimici dei letti e i vari parassiti sul posto, senza disperderli nell’ambiente.

Il vapore saturo e surriscaldato penetra in profondità nelle superfici dei tessuti, eliminando sia le cimici dei letti che le loro uova, anche se depositate nei nascondigli più impenetrabili. Il vapore super secco generato non bagna materassi, tappezzerie, tessuti, ecc. L’uso di BugsBuster, inoltre, garantisce superfici molto pulite, prive di batteri e microrganismi.

BugsBuster sarà esposto a ISSA/INTERCLEAN 2026, presso lo stand STI Steam Industry 203, nel padiglione 5.

www.stindustry.eu