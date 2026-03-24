Sistema Copyrmatic®: l’affidabile sistema insetticida a dosaggio controllato

Copyr, da oltre 40 anni, sviluppa soluzioni avanzate per il controllo degli insetti negli ambienti sensibili, offrendo la più ampia gamma di bombole insetticide progettate per l’erogazione automatizzata.

Un’esperienza che trova applicazione ideale nei contesti professionali del settore Ho.Re.Ca., dove la presenza di insetti può compromettere igiene, sicurezza e qualità dell’esperienza per il cliente. Il cuore dell’offerta Copyr è rappresentato da sei bombole insetticide, studiate per garantire un’azione efficace, costante e controllata contro i principali insetti volanti, come mosche e zanzare. La gamma comprende KENYASAFE® EXTRA, KENYASAFE® PY PLUS, PYREMATIC e KENYATRIN® SAFE, oltre alle più recenti soluzioni PIRECO SOL® e LECOSPRAY.

Le bombole condividono un elemento distintivo fondamentale: sono tutte a base di Piretro, principio attivo di origine vegetale estratto dai fiori di Chrysanthemum. Questa scelta consente di ottenere formulazioni efficaci e affidabili, particolarmente adatte all’utilizzo in ambienti interni e sensibili, dove è richiesta un’elevata attenzione agli standard di sicurezza.

Le bombole vengono utilizzate con Copyrmatic®, l’erogatore automatico programmabile che rilascia a intervalli prestabiliti una quantità definita di prodotto, garantendo un’azione uniforme senza interventi manuali. Grazie al design discreto e alla silenziosità, il sistema è adatto anche agli ambienti aperti al pubblico.

Con un’offerta completa, strutturata e in continua evoluzione, Copyr conferma il proprio ruolo di riferimento nell’erogazione automatizzata, offrendo soluzioni affidabili per la protezione e la qualità degli ambienti professionali.

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