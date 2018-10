Siedi, leggi, viaggia! La biblioteca di Rekeep

ll Gruppo Rekeep, principale operatore attivo in Italia nell’Integrated Facility Management, festeggia l’80° anniversario della fondazione con un tour nel segno dell’integrazione e della multiculturalità. In collaborazione con importanti biblioteche italiane, il programma SIEDI, LEGGI E VIAGGIA! porta 800 capolavori della letteratura straniera tradotti in italiano nelle piazze di Firenze, Verona, Catania e Bologna, per diffondere un sapere aperto e multiculturale.

L’iniziativa, sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, intende sostenere i valori dell’integrazione e della condivisione, che sono possibili grazie anche alla conoscenza e alla comunicazione attraverso una lingua comune: l’italiano.

Il tour, organizzato in collaborazione con i Comuni di Firenze, Verona, Catania e Bologna, ha preso il via da Firenze, per proseguire a Verona, e dal 9 al 14 ottobre a Piazza dell’Università a Catania, in collaborazione con la Biblioteca Vincenzo Bellini, per concludersi dal 13 al 18 novembre al Foyer del Teatro Comunale di Bologna, dove si terrà anche la serata finale di gala, in collaborazione con la Biblioteca Sala Borsa.

Nel corso delle diverse settimane, inoltre, con l’intento di approfondire i temi dell’integrazione, dell’uguaglianza e dell’innovazione, la Biblioteca di Rekeep ospiterà letture dei volumi del fondo interpretate dall’attore Ivan Oliveri, al fine di promuovere una riflessione collettiva sulla multiculturalità nel nostro Paese, oltre che per favorire piccoli momenti di festa per i lavoratori di Rekeep, che hanno ispirato il progetto fin dall’inizio.

Al termine della manifestazione i volumi, selezionati dalla giornalista e scrittrice Loredana Lipperini, saranno donati alla biblioteca della città ospitante con cui è stata promossa l’iniziativa e messi a disposizione dell’intera collettività.

Oltre all’iniziativa delle biblioteche il programma della celebrazione dell’80° Anniversario prevede l’organizzazione di 4 serate speciali dedicate agli stakeholder del Gruppo, organizzate in collaborazione con il FAI – Fondo Ambiente Italiano che vedrà Rekeep quale sponsor dell’edizione 2018 delle Giornate FAI d’Autunno. Le quattro serate sanno ospitate in location FAI d’eccezione che apriranno eccezionalmente le porte per questa occasione, con il supporto delle Delegazioni FAI sul territorio.

