Sicurezza smart, videoronde con l’ausilio dell’AI di Istituto di Vigilanza Coopservice

Istituto di Vigilanza Coopservice (IVC) ha lanciato due soluzioni all’avanguardia sul mercato dei servizi di sicurezza: Smart Video Patrol, la nuova videoronda basata su algoritmi di intelligenza artificiale, e IVC Rover, soluzione di pattugliamento autonomo su piattaforma robotica terrestre.

Smart Video Patrol, la videoronda potenziata dall’AI

Smart Video Patrol è un servizio progettato per integrare e potenziare le attività tradizionali di pattugliamento e videoronda gestite dalle Centrali Operative. Il sistema utilizza un unico dispositivo, sviluppato internamente da IVC, che grazie ad una piattaforma software avanzata è in grado di analizzare i flussi video della maggior parte degli impianti di videosorveglianza presenti sul mercato, attraverso gli algoritmi di ultima generazione addestrati con AI. Inoltre, IVC ha implementato una funzione innovativa di apprendimento dell’algoritmo che “impara” sulla base di input elaborati dal personale di centrale operativa sui falsi allarmi ricevuti. Smart Video Patrol attiva autonomamente le telecamere in maniera randomica per rilevare anomalie nelle fasce di chiusura dell’attività e, in caso di intrusione, genera un allarme trasmesso in tempo reale alle Centrali Operative, che ricevono un fotogramma con evidenza del soggetto che ha generato l’alert. Tra i principali punti di forza di questa soluzione vi è la rapidità di attivazione, con un investimento contenuto.

IVC Rover: robot autonomi per il pattugliamento

Accanto alla videoronda con AI, IVC ha presentato IVC Rover, soluzione di pattugliamento autonomo. Il sistema è composto da rover terrestri operativi 24/7 in ambienti indoor e outdoor – come porti, aeroporti, stabilimenti petroliferi, raffinerie, magazzini. Grazie ai sensori come GNSS e telecamere, i rover sono in grado di definire percorsi di ronda, evitare ostacoli, rientrare autonomamente alla stazione di ricarica, acquisire immagini e dati su eventi o anomalie, e inviare in tempo reale informazioni ai centri di controllo.

Soluzioni per contesti operativi complessi

Tra le tecnologie a supporto di contesti operativi complessi, c’è Robosentinel, torre di sicurezza mobile per cantieri e infrastrutture, dotata di monitoraggio intelligente, funzioni antimanomissione e alimentazione autonoma con batteria e pannello solare. Il sistema è collegato alle Centrali Operative IVC, che ricevono immagini e possono qualificare l’evento come critico. È integrabile con sensori di fumo, gas e allagamento.

A tutela dei lavoratori isolati o impegnati in ambienti a rischio, IVC propone inoltre Helpy, un servizio progettato per garantire monitoraggio continuo e gestione strutturata dell’emergenza, in grado di rilevare cadute, assenza prolungata di movimento, impatti e situazioni critiche, con attivazione di allarmi automatici o manuali. Le segnalazioni vengono instradate alla Centrale Operativa attiva 24/7, che gestisce l’evento secondo procedure definite, contribuendo alla riduzione dei tempi di intervento e al rafforzamento delle misure di tutela del personale.