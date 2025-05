Sanitec lancia la nuova linea GREEN LIFE a ISSA Pulire 2025

Sanitec, in occasione di ISSA Pulire 2025, presenta in anteprima la sua nuova linea di detergenti professionali GREEN LIFE, pensata per il mondo del facility management.

Una gamma innovativa che coniuga efficacia, sostenibilità e praticità, disponibile in versioni super concentrate e pronte all’uso.

𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 EU Ecolabel per la gamma pronta all’uso.

▶️ Linea super-concentrati: formule sviluppate seguendo il disciplinare Ecolabel con certificazione in corso

▶️ Formulazioni con ingredienti di origine vegetale ad alto potere detergente e che riducono al minimo l’impatto ambientale

▶️ Gamma completa che include sgrassatori, detergenti vetri, disincrostanti bagno, detergenti pavimenti e disinfettanti per superfici

Green Life by Sanitec, una gamma studiata per garantire risultati impeccabili nel pieno rispetto dell’ambiente.

Scopri la nuova linea al Padiglione 12 – Stand E37 F30,

Fiera Milano Rho, dal 27 al 29 maggio.