Robotica per la pulizia: Tennant lancia in Europa la produzione dell’X4 ROVR™

Tennant Company (NYSE: TNC), leader globale nella tecnologia di pulizia professionale, ha annunciato, lo scorso settembre, l’espansione della produzione di robot mobili autonomi (AMR) presso lo stabilimento di Uden nei Paesi Bassi, per soddisfare la crescente domanda in tutta la regione EMEA.

Inizia, infatti, la produzione europea dell’ultima innovazione di Tennant, l’X4 ROVR™, una lavapavimenti robotizzata compatta e basata sull’intelligenza artificiale progettata per ambienti commerciali ad alto traffico come aeroporti, centri commerciali e ospedali. Ciò fa seguito al successo del lancio della produzione di T16AMR a Uden da gennaio 2025 e riflette la strategia di Tennant per localizzare la produzione, ridurre l’impatto ambientale e accelerare i tempi di consegna per i clienti europei.

“L’automazione si sta espandendo in tutta l’area EMEA”, ha dichiarato Sylvain Rottier, VP & General Manager di Tennant EMEA. “Producendo sia il T16AMR che l’X4 ROVR™ in Europa, stiamo consentendo ai nostri clienti di accedere più rapidamente alle soluzioni di pulizia robotizzata di nuova generazione, con l’ulteriore garanzia di una gestione dei dati con sede nell’UE e di un servizio di assistenza locale”.

Negli ultimi 12 mesi, Tennant ha registrato un aumento delle implementazioni di AMR in tutta l’area EMEA, con un aumento dell’adozione in settori come la vendita al dettaglio, la logistica, la sanità e la produzione. La flotta globale di AMR dell’azienda, alimentata da BrainOS®, il principale software di intelligenza artificiale per la pulizia robotizzata, ha ora superato le 10.000 unità distribuite a livello globale.

L’espansione di Uden migliora la capacità di Tennant di soddisfare questa domanda, portando avanti al contempo gli obiettivi di sostenibilità. La produzione locale riduce il trasporto marittimo transatlantico, riduce le emissioni e consente a Tennant di supportare meglio le esigenze specifiche della regione.

“Le aziende di tutta Europa stanno investendo nell’autonomia non solo per la produttività, ma anche per risolvere la carenza di manodopera, migliorare la sostenibilità e sbloccare informazioni operative in tempo reale. L’X4 ROVR,™ prodotto localmente e alimentato da BrainOS,® è costruito appositamente per questa nuova era”, aggiunge Michel Spruijt, Presidente di Brain Corp International.

Nel frattempo, i dati raccolti dagli AMR rimangono sicuri e conformi. I clienti europei di Tennant beneficiano di:

Robot made in Europe

Dati conservati ed elaborati all’interno dell’UE

Pieno allineamento con il GDPR e le politiche IT aziendali.

Sia l’X4 ROVR™ che il nuovo X6 ROVR™ sono stati presentati al CMS Berlin 2025, con dimostrazioni pratiche e visite guidate.