Robot di servizio: valore alla pulizia professionale con VHIT Robotics

I robot di servizio rappresentano una delle evoluzioni più significative nella gestione della pulizia professionale.

Parliamo di macchine autonome, intelligenti, progettate per operare in sicurezza. VHIT Robotics distribuisce robot di pulizia perché crede nella loro capacità di generare valore: migliorano la qualità del lavoro, con standard elevati e costi contenuti. Si muovono in totale autonomia, si ricaricano da soli, prelevano acqua e detergenti in modo automatico, sono semplici da usare tramite app e dotati di Intelligenza Artificiale che consente di interagire con l’ambiente circostante. Ma più della tecnologia, ciò che convince sono i risultati tangibili nei diversi ambiti.

Nel settore industriale, i robot permettono una pulizia frequente, aumentando il livello di sicurezza. Raggiungono facilmente aree poco accessibili e rimuovono componenti potenzialmente pericolosi riducendo il rischio di incidenti, così viene anche alleggerito il carico del personale. Il risultato è una maggiore efficienza e una riduzione dei costi.

In ambito ospedaliero, il contributo dei robot garantisce uno standard elevato. Ogni intervento è documentato e tracciato. Pulizia e sanificazione vengono gestite in modo distinto: un robot si occupa del lavaggio, un altro della sanificazione, con dosaggio automatico del prodotto. Un supporto concreto al personale, che può dedicarsi ad attività più strategiche, un risparmio evidente sul lungo periodo.

Nel settore sportivo, come le palestre, i robot garantiscono continuità del servizio anche durante le ore di maggiore affluenza. Riescono a mantenere asciutte zone critiche come spogliatoi. Operano in autonomia sotto attrezzature e assicurano risultati costanti. In ambienti molto frequentati, pulizia e igiene diventano fattori di fidelizzazione.

Nel settore del commercio, i robot possono lavorare anche con negozi aperti e clienti presenti, muovendosi in sicurezza tra le persone. Sono particolarmente efficaci per mantenere pulite le aree più critiche e per raccogliere oggetti che potrebbero rappresentare un pericolo. Il personale può essere riallocato verso attività a maggior valore, mentre la percezione di ordine viene amplificata.

VHIT Robotics ha scelto di distribuire in Italia il robot PUDU dopo un’analisi tra i principali produttori. Il progetto meccanico è eccellente, l’elettronica è robusta, il software di gestione avanzato ed il design accattivante. PUDU ha una forte spinta innovativa e una presenza consolidata nel mercato europeo. Il rapporto qualità-prezzo è tra i più competitivi del settore.

L’azienda dispone di un magazzino ricambi fornito, macchine pronte per eventuali sostituzioni e un team con oltre 50 anni di esperienza nel supporto tecnico e nell’assistenza post-vendita. La pulizia non è solo una necessità operativa: oggi è un investimento in efficienza e sicurezza. Affidarsi a VHIT Robotics e PUDU significa unire tecnologia e visione nell’attività quotidiana.

