Regione Emilia-Romagna, lo stato dell’arte sul GPP

Il 19 Aprile a Bologna presso la sede della Regione Emilia-Romagna si terrà un workshop per analizzare lo stato dell’arte del GPP, in collaborazione con la centrale di Committenza regionale Intercent-ER ed ERVET.

Il workshop sarà anche un’occasione per premiare gli enti del territorio che più si sono contraddistinti nell’acquisto di beni e servizi eco-sostenibili tramite le Convenzioni quadro di Intercent-ER nel biennio 2016-2017. Nello specifico, sono state individuate 5 categorie di Enti (Comuni Grandi, Comuni Medio-Piccoli, Unioni di Comuni, Aziende sanitarie e altri Enti) che saranno premiate attraverso la piantumazione di 5 alberi presso Villa Berceto nel Comune di Berceto (PR), una delle best practice di riferimento per l’impiego dei terreni confiscati alla criminalità organizzata di tipo mafioso e oggi destinati a finalità sociali con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

La Regione Emilia Romagna dal 2009 promuove sul proprio territorio la diffusione degli acquisti verdi e da poco ha sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente un protocollo di intesa, della durata di 5 anni, per avviare una più organica collaborazione per la promozione degli acquisti verdi sostenibili.

La partecipazione all’evento del 19 aprile è gratuita previa iscrizione:

Fonte: www.acquistiverdi.it