Da pulitore a star dei social: Dimitar e i suoi brividi ad alta quota

Lo hanno già ribattezzato con vari nomi: il “bulgaro volante” e l’ “uomo ragno star di Instagram” (dove viaggia per i 3mila seguaci) sono i due che vanno per la maggiore. Per gli amici è “Neverdead”, l’uomo mai morto, e i più intimi lo chiamano Mitaka, anche se lui un vero nome ce l’ha: è Dimitar Harizanov e, guarda un po’, di mestiere fa il pulitore ad alta quota, specializzato in grattacieli e fotografie da brividi di Milano dall’alto.

Infanzia a Sofia e vita spericolata (sono numerose le cadute e le ferite che si è “guadagnato sul campo”, dai sei anni in poi), Dimitar oggi pulisce i grattacieli di una metropoli che cambia e cresce a vista d’occhio, da Porta Nuova a Citylife, ama le vertigini e l’emozione delle altezze e intanto dà sfogo a un’altra sua grande passione, insieme alla musica e alla poesia: la fotografia.

Poi condivide su Instagram le immagini che scatta e guadagna follower desiderosi di vedere Milano da un’altra prospettiva, una volta tanto libera e lontana dal traffico quotidiano, dallo smog, dalle auto e dalle strade congestionate. Una Milano finalmente tranquilla, calma, senza fretta. Quasi sublime. Senz’altro bellissima, ma noi sappiamo che bellezza e pulito viaggiano insieme, mano nella mano. E le persone come Dimitar lo dimostrano.

www.spidermandimilano.com