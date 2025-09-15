Paredes: dove l’innovazione diventa valore

Paredes, rinomata per i suoi prodotti in carta in ambito dell’igiene professionale, sta compiendo un notevole percorso di crescita e trasformazione.

Conosciuta per il suo impegno verso la sostenibilità, l’innovazione tecnologica e la dedizione alla soddisfazione del cliente, l’azienda si è ritagliata una posizione di rilievo nel mercato Europeo. Sin dalle sue origini, nel 1942, Paredes ha introdotto innovazioni creando numerosi standard industriali ancora oggi in uso, come il dispenser autocut e la bobina industriale. Nel tempo, ha ampliato la propria gamma di prodotti per l’igiene e strutturato le sue attività commerciali per rispondere in modo mirato ed efficiente alle esigenze specifiche dei settori di riferimento e dei propri clienti.

Questa innovazione si integra perfettamente nella sua struttura di primo “Industributore” del mercato – sia produttore industriale che distributore – che si impegna al fianco dei professionisti dell’igiene. La sostenibilità è uno dei pilastri dell’identità di Paredes fin dal 1995, anno in cui ha lanciato la filosofia Eco Attitude, orientata al rispetto dell’ambiente e alla riduzione degli sprechi. Tra le misure più recenti: 3.600 m² di pannelli solari installati presso lo stabilimento produttivo Paredes Mapedo Fab.

Sostenibilità, innovazione tecnologica e soddisfazione del cliente guidano la sua mission: accompagnare i professionisti nel rendere il mondo del lavoro più pulito, più efficiente e più rispettoso dell’ambiente.

