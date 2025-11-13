Nasce Combimac, potente macchina combinata, per semplificare le operazioni di pulizia

Combimac, la nuova macchina combinata di Comac, unisce la robustezza di una vera spazzatrice alle prestazioni di una lavasciuga pavimenti, permettendo di affrontare qualsiasi superficie con risultati sempre impeccabili.

Combimac è progettata per soddisfare le esigenze di pulizia di un’ampia varietà di ambienti, grazie alla sua capacità di spazzare e strofinare superfici che vanno da 20.000

a 60.000 mq in un unico passaggio. Robusta, affidabile e performante, è ideale per affrontare anche gli sterrati più duri in contesti impegnativi come impianti industriali, centri logistici, settore dei trasporti, mercati ortofrutticoli e grandi aree di parcheggio.

Allo stesso tempo, la sua versatilità la rende perfetta per ambienti in cui lo sporco è più leggero ma le superfici a pavimento sono estese, come ad esempio nella grande distribuzione, nelle fiere o nei centri espositivi.

Combimac è una potente spazzatrice…

Combimac non integra semplicemente una funzione di spazzamento: è una vera spazzatrice, progettata per affrontare anche lo sporco più ostinato. Il contenitore dei rifiuti da 300 litri, con sollevamento idraulico e un’altezza di scarico di 1.650 mm, garantisce una maggiore autonomia di raccolta e uno svuotamento rapido ed efficiente anche nelle condizioni più gravose. L ‘impianto idraulico fornisce potenza costante, affidabilità a lungo termine e resistenza alle sollecitazioni meccaniche, garantendo prestazioni elevate in ogni situazione. Combimac è dotata di serie di un filtro a tasche in tessuto da 10 m², che garantisce un’aspirazione costante anche durante le attività più impegnative. In alternativa, un kit opzionale con tre filtri a cartuccia offre prestazioni più elevate e una manutenzione ridotta.

… e una lavasciuga pavimenti ad alte prestazioni

Combimac non aggiunge semplicemente una funzione di lavaggio: è una vera e propria lavasciuga pavimenti industriale, progettata per offrire risultati efficaci anche su sporco ostinato e superfici complicate. Raggiunge una velocità di lavoro fino a 8 km/h e offre una pressione della spazzola regolabile fino a 150 kg, adattandosi a qualsiasi tipo di superficie o livello di sporco. La soluzione da 300 litri e i serbatoi di serbatoi di recupero garantiscono una produttività ininterrotta. Il robusto tergipavimento in acciaio segue con precisione i movimenti della macchina, garantendo un’ascasciugatura un’ asciugatura uniforme anche in curva. Il sistema brevettato da Combimac posiziona il piatto di lavaggio dopo la ruota motrice, che lavora sempre su una superficie asciutta, garantendo maggiore trazione, stabilità e continuità operativa. Il risultato è un pavimento perfettamente asciutto in una sola passata. Il sistema di aspirazione della sezione di lavaggio Combimac è dotato di due motori progettati per garantire un’asciugatura efficace e uniforme. Potenti e affidabili, garantiscono la completa rimozione dei liquidi anche durante i cicli di lavoro intensivi.