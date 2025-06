Libemax Rilevazione Presenze rivoluziona la gestione del personale

Libemax, da oltre dieci anni è sinonimo di innovazione nella gestione del personale grazie alla sua app Libemax Rilevazione Presenze, oggi la più scaricata in Italia nella sua categoria.

L’azienda, con sede a Gorle (BG) e fondata nel 2014 da Daniel Maida, ha accompagnato le imprese in un cambiamento importante, rendendo semplice e accessibile la rilevazione delle presenze tramite smartphone. “All’inizio far timbrare il cartellino da smartphone sembrava una sfida impossibile – racconta Maida – oggi invece il cartellino è solo una parte di un sistema molto più grande”.

Libemax Rilevazione Presenze, infatti, è diventata negli anni uno strumento completo e affidabile per la gestione del personale. Ideale per imprese di pulizie e di chi ha dipendenti in trasferta. Alla timbratura GPS si sono affiancate funzionalità sempre più evolute: il rapportino di fine intervento consente di descrivere l’attività svolta, i materiali utilizzati e, oggi, anche di allegare fotografie e inviare il documento in tempo reale via e-mail al cliente.

La stessa piattaforma consente di gestire ferie e permessi, tenere sotto controllo i saldi, registrare note spese e indennità. Recentemente sono stati introdotti strumenti per creare checklist e audit, pensati per agevolare ulteriormente il lavoro operativo sul campo. Le ultime novità riguardano invece il monte ore settimanale e la gestione dei turni, funzionalità che semplificano la pianificazione del personale e offrono maggiore controllo ai responsabili HR. Un altro aspetto distintivo di Libemax è l’assistenza clienti: niente call center o centralini impersonali, ma un contatto diretto e continuo con chi conosce a fondo la piattaforma.

“La possibilità di avere un’assistenza non mediata ci permette di capire davvero le esigenze del mercato – continua Maida – sono i nostri clienti a guidare lo sviluppo dell’app”. In linea con la continua attenzione all’innovazione, Libemax ha recentemente introdotto anche il suo primo assistente AI, chiamato Bubi. Integrato nel pannello web, Bubi è in grado di rispondere con precisione alle domande degli utenti sulle funzionalità dell’applicazione, offrendo un supporto immediato e puntuale.

In occasione della fiera Issa Pulire 2025, Libemax ha presentato anche una guida pensata appositamente per le imprese di pulizia. Il documento è stato realizzato per accompagnare le aziende in un percorso di digitalizzazione delle timbrature e della gestione dei rapportini, mostrando quanto possa essere semplice, con un sistema in cloud, migliorare l’organizzazione e il controllo delle attività quotidiane. “Dal primo giorno il nostro obiettivo è stato semplificare la quotidianità delle persone in azienda” – conclude il CEO di Libemax.

www.libemax.com/it/