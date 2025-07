Let’s make it a better place/planet con EcoNatural!

EcoNatural rappresenta un modello di innovazione sostenibile. Nato da tecnologie all’avanguardia, trasformando i cartoni per bevande in risorse preziose.

In un mondo in cui la sostenibilità è sempre più fondamentale, Lucart Professional si distingue come leader nell’economia circolare, con una visione che va oltre il semplice riciclaggio. Con il progetto EcoNatural, invita tutti a unirsi al loro impegno per rendere il mondo un posto migliore.

Da 15 anni, EcoNatural è sinonimo di innovazione sostenibile. Questo progetto, nato da tecnologie avanzate, trasforma ciò che non è più necessario in una risorsa, riciclando tutti i componenti dei cartoni per bevande attraverso un processo produttivo unico nel settore.

I cartoni per bevande fanno parte della nostra vita quotidiana. Sono composti da fibre di cellulosa, polietilene e alluminio, e se correttamente separati, possono essere riciclati attraverso un processo specifico. Grazie alla tecnologia unica di Lucart, le fibre di cellulosa vengono utilizzate per produrre Fiberpack®, la materia prima da cui si ottiene l’intera gamma di carta igienica, asciugamani, fazzoletti, tovaglioli e rulli della linea EcoNatural. Il composto di polietilene e alluminio, invece, viene utilizzato per produrre Al.Pe®, impiegato poi nella fabbricazione di dispenser.

Questo rende EcoNatural l’unico sistema in grado di offrire una soluzione completa di carta e dispenser realizzata interamente con cartoni per bevande riciclati. Può essere orgogliosamente riconosciuto come un sistema virtuoso che riduce l’impatto dei rifiuti sull’ambiente, rendendo Lucart Professional un vero punto di riferimento per l’economia circolare in Europa.

