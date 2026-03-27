Ghibli, negli ultimi cinque anni, ha rinnovato e arricchito la sua gamma di lavapavimenti in modo significativo grazie all’introduzione sul mercato di un nuovo modello ogni anno e rendendo la sua offerta ancora più ampia e completa.

Le nuovissime Royal 15 e Rexa 50 entrano a far parte delle lavasciuga con operatore a terra, mentre quelle con operatore a bordo accolgono le ultime arrivate Rush 65, Racer 85 e Ranger 115, assicurando così una pulizia impeccabile su qualsiasi superficie e in aree di lavoro di qualunque dimensione.

Royal 15 è la piccola lavasciuga compatta e dal design moderno che, grazie alla sua estrema maneggevolezza, è in grado di lavorare abilmente e senza sforzi anche negli spazi più stretti.

Rexa 50, invece, con le sue caratteristiche tecniche di alto livello e la massima ergonomia, è il modello di taglia maggiore tra le macchine con operatore a terra che permette all’utilizzatore di ottenere risultati di pulizia insuperabili con estrema semplicità e comfort.

Nella gamma ride-on, Racer 85 e Ranger 115 si distinguono per performance elevate, robustezza delle componenti e soluzioni tecniche all’avanguardia, mentre Rush 65, la più piccola e compatta, vanta eccezionale maneggevolezza, funzionalità innovative e prestazioni eccellenti. Ogni anno, gli investimenti destinati a ricerca e sviluppo garantiscono una continua innovazione di prodotto che, per Ghibli, è fondamentale per rispondere prontamente ai bisogni di tutti i professionisti del cleaning e offrire macchine di qualità, che si distinguono per grande affidabilità ed elevata semplicità di utilizzo.

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