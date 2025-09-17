La spazzatrice  HANDY E+ CROSS è risparmio intelligente

HANDY E+ CROSS di MP-HT è la nuova versione della storica Max 73.Una spazzatrice per gli operatori, le imprese di servizi e tutti coloro che quotidianamente si occupano della pulizia degli spazi condivisi.



Ovunque serva, HANDY E+ c’è. Dotata di ruote pneumatiche, paraurti anteriore, ganci per attrezzi e vano portaoggetti, serbatoio d’acqua per il controllo delle polveri, garantisce un lavoro a 360°, preciso e accurato, su ogni superficie, anche irregolare, come parchi, centri commerciali, serre, giardini, aziende agricole, aree pedonali e parcheggi.

Filtro rialzato, prestazioni al top. Caratteristica unica è la posizione del filtro polvere, lontano dal contenitore rifiuti. Questo, oltre a garantire una filtrazione ottimale, dà la possibilità di lavorare su pavimenti bagnati e, al tempo stesso, assicura una maggiore efficienza e durata del filtro: meno ricambi e meno costi.

Sporco in sacco, zero contatto. Il sistema “sporco in sacco” riduce al minimo il contatto con lo sporco, rendendo lo svuotamento rapido e sicuro. Il contenitore si sgancia senza sforzi e l’operatore, una volta riempito il sacchetto, può rimuoverlo, lasciarlo in una zona definita e continuare il lavoro, senza doversi recare ogni volta al container di scarico.

Flessibile come il tuo lavoro. Di piccola taglia, monta batterie leggere, economiche e facilmente intercambiabili. Oggi anche con tecnologia agli ioni di litio, per performance e durata ancora più elevate.





www.mp-ht.it/handy-e