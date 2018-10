Ilham Kadri lascia la guida di Diversey

Diversey ha annunciato che la dr. Ilham Kadri si dimetterà dalla sua posizione di Amministratore delegato di Diversey a partire dal 31 dicembre 2018. Nel frattempo, la Dr. Kadri lavorerà per garantire una transizione senza intoppi. Con effetto immediato, Carlos Sagasta, Chief Financial Officer di Diversey, e Gaetano Redaelli, Global President di Diversey, Divisione Professional, diventeranno i vice-amministratori delegati. Oltre ai loro ruoli attuali, saranno anche responsabili della gestione della società giorno per giorno, fino a quando non verrà identificato un successore.

“Da quando è diventata un’azienda indipendente a settembre 2017, sono orgogliosa che Diversey sia diventata un’azienda forte, redditizia e sostenibile. I nostri sforzi per trasformare e digitalizzare il mercato dell’igiene e della pulizia hanno portato a una crescita del fatturato a due cifre dal 2013 e una crescita record a due cifre in questo anno “, ha affermato la dr. Kadri. “Sono onorata di aver avuto l’opportunità di guidare questo team straordinario che ha lavorato duramente per aiutare la nostra azienda a evolversi e raggiungere il nostro potenziale. Sono fiduciosa che continueranno a guidare una solida crescita e valore per i nostri clienti e partner “.

E’ di stamattina la notizia che Ilham Kadri è stata nominata Presidente del comitato esecutivo, Membro del Consiglio di amministrazione e Amministratore delegato del Gruppo Solvey, con effetto dal 1 ° marzo 2019.