I-PRO di ICEFOR: soluzioni avanzate per l’igiene professionale

ICEFOR SPA, forte di un’esperienza consolidata di oltre 45 anni nella detergenza professionale, ha sviluppato I-PRO, una linea completa di detergenti tecnici progettati per rispondere alle esigenze specifiche dell’industria alimentare.

La gamma, composta da sette referenze in formati da 10 litri, nasce dal lavoro sinergico del reparto Ricerca & Sviluppo e si distingue per efficacia, sicurezza d’impiego e specializzazione d’uso. I detergenti a base acida, come MARK AC e MARK AC S, sono ideali per la rimozione di incrostazioni come calcare e pietra di latte e residui inorganici in genere: il primo è un liquido concentrato per impianti e sistemi CIP, il secondo è un prodotto schiumogeno ad alto potere disincrostante, formulato per garantire una copertura omogenea e un prolungato tempo di contatto con le superfici.

Per la gestione dello sporco organico, la linea include soluzioni alcaline ad alto potere sgrassante: MARK AL C, con cloro attivo e bassa schiuma, è indicato per impianti chiusi e sistemi a ricircolo; MARK AL S offre un’efficace azione emulsionante anche a basse temperature ed è utilizzabile con sistemi schiumogeni ad alta pressione; MARK AL S C, infine, unisce il potere sgrassante all’azione sbiancante cloroattiva, risultando ideale per la decontaminazione profonda di superfici nei settori carne, lattiero-caseario, oleario e dolciario.

ICEFOR affianca alla chimica tradizionale anche un approccio innovativo con BIOMARK ME, attivatore biologico per la degradazione dei residui grassi in tubazioni e trappole di grasso, utile per prevenire occlusioni e cattivi odori. Per la pulizia quotidiana dei pavimenti ICEFOR raccomanda MARK PAVIMENTI, detergente a bassa schiuma per l’impiego con lavasciuga ed altri sistemi meccanici in grado di rimuovere grassi e residui organici senza lasciare profumazioni, nel rispetto della sicurezza alimentare.

L’igiene, tuttavia, non si esaurisce nella pulizia, ma si perfeziona con la disinfezione: ICEFOR, officina per la produzione ed il confezionamento di Presidi Medico Chirurgici dal 1985, propone disinfettanti nella linea I-SAN. Tra i prodotti presenti in gamma spicca HYGIENE SICURA, un disinfettante inodore ad azione sgrassante per la sanificazione rapida di ambienti e superfici, e AMINOSEPT 10, detergente disinfettante privo di alcol e cloro, basato su tecnologia triamminica, efficace contro batteri, virus e funghi.

Completano l’offerta i prodotti per la disinfezione della cute come BUBBLE SEPT FOAM, una delicata schiuma detergente a pH fisiologico indicata per il lavaggio frequente e la disinfezione delle mani, adatta sia in ambito domestico che professionale. Attiva in soli 30 secondi contro virus con involucro, batteri e lieviti, elimina fino al 99,99% dei microrganismi. La presenza di glicerina vegetale aiuta a preservare l’equilibrio cutaneo anche in caso di uso ripetuto.

La linea I-PRO si configura così come una risposta concreta e innovativa alle esigenze di pulizia e sicurezza nel settore alimentare, combinando alte prestazioni, affidabilità e conformità normativa.

www.icefor.com