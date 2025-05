i campioni di igiene

L’igiene è garantita con Mono-Tex e Micro-Activa: i panni in microfibra di Filmop raccolgono efficacemente lo sporco e riducono la contaminazione microbica e virale, rappresentando dunque la soluzione ideale per una pulizia impeccabile. Conformi ai CAM per i servizi di pulizia e sanificazione, ideali in ambito sanitario.

Mono-Tex per la spolveratura

Particolarmente indicato per la spolveratura a umido di pavimenti interni ospedalieri, il panno in tessuto microfibra Mono-Tex assicura ottimi risultati con il minimo sforzo. Lo strato pulente raccoglie e intrappola lo sporco, distinguendosi al tempo stesso per l’elevata capacità di rimozione dei germi e batteri e l’alto potere assorbente che assicura una lunga autonomia. L’esclusivo panno riduce infine gli sforzi in quanto richiede una minor frizione sul pavimento. Mono-Tex è semi usa e getta in quanto lavabile e riutilizzabile fino a 10 volte ed è disponibile nelle versioni con tasche e con sistema a strappo.

Micro-Activa per il lavaggio

Progettato per il lavaggio frequente dei pavimenti, il panno in ultra-microfibra Micro-Activa pulisce efficacemente e in profondità. Si caratterizza inoltre per l’elevato potere assorbente e l’ottima scorrevolezza sulle superfici e, come il panno Mono-Tex, necessita di poca frizione meccanica al suolo. Infine, assicura la stabilità del filato anche dopo vari cicli di lavaggio grazie a uno specifico processo di torcitura del filato.

Non solo efficace, Micro-Activa contribuisce anche a salvaguardare l’ambiente: il panno di Filmop ha infatti ottenuto la prestigiosa certificazione Ecolabel UE a conferma del ridotto impatto nell’intero ciclo di vita. Inoltre, le versioni con tasche e con sistema a strappo hanno superato a pieni voti il test relativo al rilascio di microplastiche in fase di lavaggio e risciacquo in lavatrice, effettuato secondo la norma ISO 23231 da un laboratorio indipendente.

Efficaci, anche solo con acqua

La pulizia rappresenta un punto cardine nel prevenire la diffusione di batteri e virus, l’attrezzatura utilizzata deve quindi essere all’altezza della funzione che è chiamata a svolgere. Per questo motivo Filmop ha deciso di far testare la capacità di rimozione batterica e virale dei suoi panni a laboratori esterni indipendenti.

I test effettuati secondo la norma UNI EN 16615:2015 attestano che i panni Mono-Tex e Micro-Activa, utilizzati ad umido, sono in grado di rimuovere i batteri Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 ed Enterococcus hirae ATCC 10541 con una capacità di riduzione fino al 94,2% nel primo caso e fino al 96,6% nel secondo. Ulteriori test di laboratorio hanno inoltre evidenziato per entrambi i panni una riduzione del 99,9% del Coronavirus umano 229E dalle superfici in acciaio, sempre senza l’utilizzo di soluzione detergente.

www.filmop.com