Ghibli & Wirbel amplia la gamma di generatori di vapore con due nuovi modelli ad alte prestazioni

Ghibli & Wirbel annuncia l’ampliamento della propria gamma di generatori di vapore, introducendo due nuovi modelli pensati per rispondere a esigenze professionali sempre più specifiche.

La novità si inserisce nella strategia dell’azienda di offrire soluzioni all’avanguardia per la pulizia e la sanificazione, combinando potenza, efficienza e sostenibilità.

🔸 S-Team 10 TP VH – Questo generatore di vapore trifase è progettato per affrontare la pulizia profonda e la sanificazione in contesti industriali. Con una temperatura operativa di 185 °C e una pressione di 10 bar, si rivela particolarmente adatto ai settori alimentare, chimico e cosmetico. Tra le sue dotazioni spiccano funzioni avanzate come Detergente e Idrogetto che lo rendono una soluzione estremamente efficace contro qualsiasi tipo di sporco.

🔸 S-Team Debugger – Pensato come risposta ecologica al problema della disinfestazione, questo modello è specificamente studiato per l’eliminazione delle cimici dei letti. Grazie a un getto di vapore secco che raggiunge i 220 °C, è in grado di penetrare in profondità nei tessuti senza bagnarli. La sua versatilità lo rende ideale per l’utilizzo in hotel, mezzi di trasporto pubblici, navi e altre strutture del settore dell’ospitalità.

Ghibli & Wirbel vi dà appuntamento a ISSA Pulire 2025 al PAD.12 stand A09 B02

https://www.ghibliwirbel.com