Fulcron Pro by Arexons: il nuovo approccio alla detergenza professionale

Arexons porta nel settore il proprio patrimonio di esperienza e innovazione, con un progetto che guarda al futuro della pulizia professionale: Fulcron PRO.

L’evoluzione della detergenza professionale passa oggi per una crescente attenzione alla qualità delle soluzioni, alla sicurezza degli operatori e alla conformità ai più elevati standard normativi. In questo scenario, Fulcron PRO non è semplicemente un’estensione di un brand storico, ma l’espressione di una visione industriale che fa leva su oltre un secolo di know-how chimico e su una cultura aziendale orientata alla ricerca.

La nascita della linea è frutto di un percorso strategico che ha portato Arexons a cogliere le nuove esigenze del mondo professional e a tradurle in un’offerta capace di accompagnare i professionisti verso standard sempre più elevati di efficacia e sicurezza. Presentata in anteprima nazionale a ISSA Pulire, l’iniziativa ha suscitato un interesse significativo tra gli operatori, confermando il valore di un approccio che integra alte performance tecniche con una visione di lungo periodo.

L’obiettivo è fornire un supporto concreto a chi ogni giorno lavora per garantire pulizia e igiene in contesti complessi. La progettazione segue una logica precisa: assicurare la massima efficacia, nel pieno rispetto delle superfici, degli ambienti e della salute degli operatori. Nel cuore di questa filosofia c’è l’idea di una cura attenta e consapevole, non solo del risultato finale, ma anche dell’intero processo, dalla scelta dei componenti chimici all’esperienza d’uso.

L’approccio integrato rappresenta uno dei punti di forza del progetto. Ogni formulazione è sviluppata nei laboratori Arexons con un controllo rigoroso della qualità e un’attenzione particolare alla compatibilità con i materiali più innovativi. La gamma, progettata per soddisfare le esigenze di Ho.Re.Ca., industria, imprese di pulizia e facility management, si distingue per versatilità e affidabilità.

Allo stesso tempo, l’offerta si caratterizza per la qualità certificata e la piena conformità ai requisiti più avanzati del settore. A seconda delle referenze, i prodotti vantano certificazioni riconosciute come NSF per la sicurezza alimentare, PMC per l’efficacia disinfettante e idoneità ai protocolli HACCP per l’impiego negli ambienti della filiera alimentare. Un approccio che riflette l’impegno di Arexons nel garantire soluzioni efficaci, sicure e pienamente conformi ai diversi contesti professionali.

Elemento distintivo della linea è anche il rapporto diretto con il mondo professional. L’approccio di Arexons punta a costruire un dialogo aperto con gli operatori, raccogliendo stimoli dal mercato per affinare costantemente le soluzioni e garantire una risposta sempre più vicina alle esigenze reali. La filosofia che guida Fulcron PRO si riassume in un concetto semplice e profondo: non è solo questione di pulito, ma di cura. Cura delle superfici, degli ambienti, delle persone. Una visione che nasce dall’identità stessa di Arexons e che oggi trova nuova espressione in un progetto pensato per accompagnare l’evoluzione della detergenza professionale.

www.fulcron.it