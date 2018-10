#FameZero: Dussmann a sostegno di FAO per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione di oggi 16 ottobre, promossa dalla FAO (L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura), Dussmann Service propone un momento di riflessione e dibattito con esperti del settore alimentare sui temi della Fame Zero in 19 scuole italiane, coinvolgendo in totale 187 classi tra scuola primaria e secondaria di primo grado.

Fame Zero è il secondo dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite da realizzare entro il 2030 e coinvolge, oltre a tutte le sue Organizzazioni, i Paesi membri dell’ONU, le aziende private e i cittadini di tutto il mondo. Dussmann ha deciso di aderire proponendo un percorso formativo che parte proprio dalla mensa. Martedì 16 ottobre, verranno spiegati in classe i punti chiave dell’iniziativa, semplificati in un activity book realizzato dalla FAO sul tema della Fame Zero che verrà distribuito ai bambini dagli esperti Dussmann. Verrà proposto ai bambini e ai ragazzi (5-19 anni) di partecipare a un contest a loro dedicato “Un poster per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione”, con l’obiettivo di stimolarli a ideare possibili soluzioni al problema globale della fame nel mondo.

La situazione è allarmante, dopo un periodo di declino, la fame nel mondo è di nuovo in aumento. Secondo l’ultimo rapporto FAO, al giorno d’oggi oltre 815 milioni di persone soffrono di denutrizione cronica. Mentre milioni di persone soffrono la fame, 600 milioni soffrono di obesità e oltre 1,3 miliardi sono in sovrappeso. Dussmann aderisce, dunque, con il fine di sensibilizzare i bambini su temi importanti come la lotta allo spreco alimentare e dell’acqua, e a una dieta sana ed equilibrata.

