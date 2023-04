Comac continua a scrivere il futuro della pulizia professionale

Comac anche quest’anno sarà presente alla fiera ISSA Pulire, per presentare i nuovi modelli della gamma e permettere ai visitatori di toccare con mano il futuro della pulizia professionale.

SELF.Y è la grande proposta di Comac per la pulizia autonoma, pensato per essere un compagno di pulizia collaborativo e intelligente, sa adattarsi al meglio ad ogni condizione di lavoro combinando prestazioni e produttività per portare le performance ad un livello superiore. Grazie al comodo display interattivo, SELF.Y risulta semplice da configurare ed è capace di adattarsi in tempo reale all’ambiente che lo circonda, rilevando persone e ostacoli che si trovano sulla sua pista di lavoro.

A completamento dell’iconica gamma C, l’azienda lancia anche la nuova C120, lavasciuga capace di unire design innovativo, comfort per l’operatore e grandi prestazioni. Unica nel suo genere, si contraddistingue dal gruppo prespazzante con due spazzole laterali e due spazzole cilindriche, seguito da un gruppo spazzante con spazzole a disco sa garantire ottimi risultati in ogni situazione. La posizione di guida comoda e confortevole unita alle innovative tecnologie Comac rende C120 una lavasciuga unica nel suo genere. Massima aderenza su qualsiasi tipo di superficie, asciugatura perfetta, grande autonomia ed elevata sicurezza, sono solo alcuni dei benefici garantiti dalla nuova lavasciuga pavimenti della gamma C.

È in fase di definizione anche una nuova macchina combinata, che nasce dall’unione su un unico telaio di tutte le conoscenze di Comac in merito a lavasciuga pavimenti e spazzatrici.

Queste, unite a molte altre innovative soluzioni di pulizia, saranno disponibili dal 9 all’11 maggio alla fiera ISSA Pulire 2023.

Padiglione 8 stand E09 E17 G10.

www.comac.it