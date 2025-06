Comac a ISSA Pulire 2025: soluzioni innovative e connessioni che fanno la differenza

L’edizione 2025 di ISSA Pulire si è conclusa e Comac desidera ringraziare di cuore tutti coloro che hanno visitato lo stand.

Sono stati tre giorni intensi e stimolanti, ricchi di dialoghi, scambi di idee e nuove connessioni. Un’occasione preziosa per confermare quanto sia fondamentale condividere visioni, esperienze e soluzioni per affrontare insieme le sfide del settore della pulizia professionale. Nel corso dell’evento, Comac ha presentato in anteprima alcune delle sue innovazioni più significative, progettate per ottimizzare le prestazioni e semplificare le attività quotidiane, con un’attenzione crescente alla sostenibilità e all’efficienza operativa. Per chi ha partecipato e per chi non ha potuto esserci, ecco un breve riassunto delle nuove soluzioni per la pulizia professionale presentate in fiera:

CS120: riscopri la potenza spazzante

Progettata per affrontare le sfide più difficili, la CS120 è una spazzatrice uomo a bordo che combina potenza, efficienza e durata per trasformare anche le attività di pulizia più complesse in semplici routine.

Combimac: spazzare e strofinare in una sola passata

Una spazzatrice robusta e una lavasciuga ad alte prestazioni combinate in un’unica macchina per raddoppiare la produttività. Questa è Combimac, la macchina combinata di Comac che integra in un unico telaio le più innovative tecnologie di pulizia per spazzatrici industriali e lavasciuga pavimenti.

CI H5: compatta, potente, instancabile

CI H5 è l’idropulitrice professionale ad acqua calda pensata per chi cerca prestazioni affidabili in una soluzione compatta, funzionale, versatile e facile da usare. Dotata di motore elettrico asincrono monofase con protezione termica, CI H5 assicura efficienza e continuità anche durante cicli di pulizia frequenti e impegnativi.

ReWater: riutilizzare l’acqua per ridurre gli sprechi

Con ReWater è possibile riutilizzare l’acqua di lavaggio durante le operazioni di pulizia, riducendo i consumi e aumentando l’autonomia delle lavasciuga pavimenti. Grazie a questo sistema è possibile lavorare più a lungo senza interruzioni, ottimizzando tempi, risorse e costi. Una soluzione sostenibile, perfetta per i settori in cui efficienza e responsabilità ambientale vanno di pari passo.

